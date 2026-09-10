Davis-kupa: többeknek is van törlesztenivalójuk a luxemburgiakkal szemben

tenisz;tenisz Davis Kupa;Piros Zsombor;Marozsán Fábián;

2026-09-10 17:36:00 CEST

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány játékosként veszített párharcot a Davis-kupában Luxemburg ellen. A rivális éljátékosa pedig a közelmúltban Fucsovics Mártont és Piros Zsombort is legyőzte. Így hiába a magyarok számítanak a párharc esélyesének, nem veszik félvállról a riválist.

„Fiatalok, de már eléggé rutinosak a játékosaim, jó korban lévő a társaság” – jelentette ki Bardóczky Kornél a Corvin Plazában tartott csütörtöki sajtóeseményen. A magyar Davis-kupa-válogatott szövetségi kapitánya a világranglistán 63. Marozsán Fábián és Piros Zsombor (118.) mellett Füle Mátyást (554.) és az újonc Makk Pétert (509.) nevezte a Luxemburg ellen készülő csapatba. Fucsovics Márton (122.) ezúttal vállsérülése miatt hiányzik a válogatottból.

Bardóczkynak van törlesztenivalója, ugyanis játékosként tagja volt a 2002-es csapatnak, amely Luxemburgtól vereséget szenvedett. A két válogatott egyébként eddig négy alkalommal találkozott egymással a Davis-kupában: 1962-ben és 1971-ben a magyarok nyertek 5:0-ra, 2002-ben és 2013-ban viszont Luxemburg győzött 4:1-re. A magyarok a februári kvalifikációban Tatabányán az amerikaiaktól kaptak ki 4:0-ra.

A mostani párharcnak a világranglistán 17. helyezett Magyarország az esélyese, a riválist a 39. pozícióban jegyzik.

„Papíron mi vagyunk az esélyesebbek, de nem becsüljük le az ellenfelet. Nem lesz könnyű dolgunk, van egy komoly meghatározó teniszezőjük Chris Rodesch személyében. Nem szabad félvállról venni, tavaly Wimlbedonban legyőzte Fucsovicsot, idén pedig egy Challanager-döntőben Zsombit” – mondta Bardóczky. A luxemburgiak keretét Rodesch mellett kevéssé jegyzett játékosok: Alex Knaff (840.), Louis van Herck (1589), Raphael Calzi és Matiej Reiter alkotják.

Az aktuális világranglista 63. helyén álló Marozsán Fábián arról beszélt, korábban térdsérülés hátráltatta, most már azonban jobban érzi magát.

„Az elmúlt években voltak olyan Davis-kupa-találkozók, amiket nem nyertem meg, ez persze benne van a fejemben. De tudtam nehéz helyzetből, esélytelenként is pontot hozni a csapatnak” – felelte érdeklődésünkre Marozsán.

„Nemrég érkeztem haza, kicsit még fáradt vagyok. Öt hetet voltam most távol. Ez a hét az itthoni felkészülésről szól, hétfőn utazunk Luxemburgba. Nem tudok semmit az ottani körülményekről, de megpróbáljuk a lehető legjobbat kihozni a párharcból” – tette hozzá. Ami a szezon végét illeti, Marozsán elmondta: nagyjából ugyanazokat a tornákat játssza majd, mint tavaly, ezúttal Hangcsouban kezd, aztán jön Peking, Sanghaj, hazafelé pedig Almati.

Piros Zsombor (118.) felidézte, váratlanul érte, hogy a nyáron két romániai Challenger-versenyen is győzni tudott. „Kicsit betegeskedtem előtte. De úgy tűnik, ilyen eredmények akkor is tudnak születni, amikor nem érzi tigrisnek magát az ember. Visszaszereztem a hitemet, hogy meglehet a top száz a szezon végére, ez egy régi vágyam” – tekintett előre Piros, aki úgy érzi, a korábban tőle megszokottnál stabilan magasabb szinten tud teniszezni.

A 24 esztendős Makk Péter (509.) arról beszélt, amerikai tanulmányai alatt évekig szinte végig kemény pályán játszott, emiatt örül, hogy ezúttal ezen a borításon rendezik a párharcot.

„A Davis-kupába való bekerülés nagy célom volt, juniorban nagyon szerettem ezt az atmoszférát. Teniszben egy évben legfeljebb kétszer lehet csapatban játszani, emiatt is örülök ennek a lehetőségnek. Bárhogy is alakul, játszom vagy sem, de úgy készülök, hogy bevethető legyek” – mondta.

A párharc szeptember 18-án pénteken 18 órától (tv: Duna World) veszi kezdetét, majd szombaton 14 órától (tv: M4 Sport) jön a folyatás.