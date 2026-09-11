Nem visszakérni akarták III. Károly lipicai lovait a kormányszóvivő szerint

Egyesült Királyság;lovak;Szilvásvárad;lipicai;Köböl Anita;

2026-09-11 07:07:00 CEST

Mindösszesen az utánkövetésből alakulhatott ki egy félreértés.

A két lipicai ló nyilvántartásában talált eltérés miatt kezdett egyeztetésbe a brit féllel az Agrárminisztérium – mondta a kormányszóvivő a 444-nek. Köböl Anita szerint a tárca a dokumentációt akarta rendezni, és nem alakult ki diplomáciai botrány.

Az ügyről a Daily Mail írt: a brit lap arról számolt be, hogy a magyar kormány visszakérte III. Károlytól a Szilvásváradról származó Nelsont és Ivecót. A két lipicait 2024 júniusában, a király koronázásához kapcsolódó magyar ajándékként adta át Londonban Szalay-Bobrovniczky Kristóf akkori honvédelmi miniszter. A londoni magyar nagykövetség már a sajtóhír megjelenésekor azt közölte, hogy a kérdés rendeződött, a lovak az Egyesült Királyságban maradnak, az Agrárminisztérium pedig először cáfolta, hogy vissza akarnák kérni őket.

A fejleményekre a Fidesz elnöke, Orbán Viktor is reagált, az agrártárca pedig később azt közölte: a levélbe pontatlan megfogalmazás csúszott, amiért a miniszteri biztos elnézést kért. A minisztérium szerint a magyar fél nem akarja hazahozni Nelsont és Ivecót.

A kormányszóvivő jelezte, az előző kormány idején az ajándékozási szándék ellenére kölcsönadási szerződés készült. Emiatt a tulajdonjog nem került át a brit félhez, Nelson és Iveco továbbra is a magyar állam tulajdonában van.

A nyolc-, illetve hatéves herélteket a Szilvásváradi Állami Ménesgazdaságból szállították ki. Az Egyesült Királyságban a brit királyi hadsereg kötelékébe kerültek, ahol a királyi család szolgálatában reprezentációs feladatokat látnak el. Köböl Anita elmondása alapján a két ló jogi helyzete akkor vált ismertté, amikor az új kormány megkezdte a minisztériumok és a hozzájuk tartozó intézmények működésének átvilágítását. A Szilvásváradi Állami Ménesgazdaság nyilvántartásában észlelt eltérés után a brit félnél annak jártak utána, hogy az állatok valóban ott vannak-e, és rendben van-e velük minden.

A Buckingham-palota illetékeseinek küldött levél kapcsán kifejtette, a magyar fél részéről csak a dokumentáció rendezését szolgáló utánajárás történt. A kormányszóvivő szerint a félreértés ebből az utánkövetésből alakulhatott ki, diplomáciai botrányról pedig nincs szó.