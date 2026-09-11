„Már senki se bámulja meg őket”

Hatalmas ellenállás fogadta néhány éve a bejelentést, hogy Szilvásváradon fogyatékkal élők számára lakóotthonokat építenek: még aláírásokat is gyűjtöttek a terv ellen. Egy éve annak, hogy több mint húsz sérült ember két házban mégis új életet kezdhetett. Vajon megbékélt-e velük az őket korábban elutasító falu?