Mindösszesen az utánkövetésből alakulhatott ki egy félreértés.
A képen (MTI Fotó: Komka Péte) az látható, amint a szilvásváradi új támogatott lakhatású (TL) ház egyik lakója filmet néz otthonában. A 77 milliárd forint Európai Uniós támogatásból megvalósult szociális intézmény férőhely-kiváltás lehetővé teszi, hogy azok a fogyatékkal élők, akik most 50 férőhelyesnél nagyobb létszámú szociális intézményben élnek, olyan 12 személyes lakóházakba költözhessenek, ahol önállóan élhetnek.
Betonteknő. Szarkofág. Monstrum. Bunker. Förmedvény. Ocsmányság. Íme néhány szó, amellyel a szilvásváradiak jellemezték a Heves megyei település központjában magasodó lovasstadiont.
Óriási betonszarkofág csúfítja majd el a Szilvásvárad melletti Szalajka-völgy bejáratát Mészáros Lőrincnek köszönhetően - írta az Index.
Hatalmas ellenállás fogadta néhány éve a bejelentést, hogy Szilvásváradon fogyatékkal élők számára lakóotthonokat építenek: még aláírásokat is gyűjtöttek a terv ellen. Egy éve annak, hogy több mint húsz sérült ember két házban mégis új életet kezdhetett. Vajon megbékélt-e velük az őket korábban elutasító falu?
Fogalma sem volt Mészáros Lőrincnek arról, hogy cége milyen körülmények között nyerte el a szilvásváradi lovarda felújítására kiírt tendert.