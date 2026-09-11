54 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott a MÁV Személyszállítási Zrt.

Á. B.

MÁV;munkavédelem;bírság;Kátai-Németh Vilmos;

2026-09-11 07:23:00 CEST

A békéscsabai telephelyen 15 dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetését állapították meg.

Összesen 54 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MÁV Személyszállítási Zrt.-re a társaság békéscsabai vasúti járműbiztosítási telephelyén feltárt hiányosságok miatt.

A szociális és családügyi miniszter Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy

az idén májusban bejelentett információk nyomán indult vizsgálat során 15 munkavállaló súlyos és közvetlen veszélyeztetését állapították meg.

Kátai-Németh Vilmos közölte, a telephely ellenőrzésekor több munkavédelmi szabálytalanságot is feltártak. Idézte a foglalkoztatási szabályozásért és tervezésért felelős helyettes államtitkárt, Szabó Imre Szilárdot, aki arról tájékoztatott, hogy

a vizsgálat panaszbejelentéshez, valamint hepatitis E vírusra vonatkozó foglalkozási megbetegedés gyanújához kapcsolódott.

A legsúlyosabb jogsértések között szerepelt a biológiai kockázatértékelés elmulasztása, a szennyvízzel érintkező dolgozók védőoltásának hiánya, valamint az előírt védőfelszerelés biztosításának elmulasztása. Ezek miatt szabta ki a munkavédelmi hatóság az 54 millió forintos bírságot.