Három hónappal meghosszabbították a közmédia átalakításáért felelős miniszteri biztos kinevezését

miniszteri biztos;közmédia;

2026-09-11 07:26:00 CEST

Új mandátuma most december 8-ig tart.

Decemberig biztosan ellátja feladatát a közmédia átalakításáért felelős kormánybiztos – derül ki a csütörtök este megjelent Hivatalos Értesítőből.

Grósz Judit megbízatása eredetileg szeptember 8-án véget ért volna, ám ezt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter három hónappal kitolta. Az indoklásból nem derül ki, hogy mi indokolta a hosszabbítást.

Grósz Juditot június 8-án nevezte ki Tarr Zoltán a közmédia ügyeiért felelős miniszteri biztossá. Az RTL Magyarország korábbi vezérigazgató-helyettese azt a feladatot kapta, hogy készítse elő és hangolja össze a közmédia megújításának lépéseit, vezesse a működés és a döntéshozatali folyamatok átvilágítását, valamint koordinálja az átmeneti működést és a tervezett szakmai, társadalmi egyeztetéseket.