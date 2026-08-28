Pénteken megkezdődik a német labdarúgó-bajnokság 2026/27-es szezonja, amelynek favoritja a címvédő Bayern München, hosszú idő után pedig mindössze két magyar légiós teljesítményét lehet figyelemmel követni.
A magyar válogatott Gulácsi Pétert és Willi Orbánt is foglalkoztató RB Leipzig a Szoboszlai Dominikkal a soraiban érkező FC Liverpoollal találkozik szerdán a labdarúgó BL harmadik fordulójában.
Détári után ő a második magyar, aki betalált Német Kupa-döntőben.
Nem épült fel sérüléséből a magyar válogatott hátvéd, ellentétben Luis Suarezzel.
Az idén megszakítja a Borussia Dortmund a Bayern München egyeduralmát? Öt magyar résztvevővel pénteken folytatódik a német labdarúgó-bajnokság, azaz a Bundesliga.
A magyar labdarúgó-válogatottban Orbán, klubjában, az RB Leipzigben Orban néven játszik ebben a szezonban a 25 éves védő. A futballista múlt pénteken, a Görögország ellen 1-0-ra elveszített Nemzetek Ligája-találkozón mutatkozott be a nemzeti együttesben.
Pénteken Görögországban, hétfőn pedig Észtországban folytatja szereplését a Nemzetek Ligájában két forduló után egy-egy győzelemmel és vereséggel álló magyar labdarúgó-válogatott, amelynek tagjai hétfőn megkezdték a felkészülést Telkiben.