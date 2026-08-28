Willi Orban csak itthon lesz Orbán

A magyar labdarúgó-válogatottban Orbán, klubjában, az RB Leipzigben Orban néven játszik ebben a szezonban a 25 éves védő. A futballista múlt pénteken, a Görögország ellen 1-0-ra elveszített Nemzetek Ligája-találkozón mutatkozott be a nemzeti együttesben.