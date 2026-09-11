Mentelmi joggal rendelkező személy is a hatóságok látókörébe került a Volánbusz-ügyben

hűtlen kezelés;mentelmi jog;Volánbusz;

2026-09-11 10:17:00 CEST

Ha a nyomozók olyan személyhez jutnak el, akivel kapcsolatban már nincs hatáskörük eljárni, bekapcsolódik az ügyészség.

Mentelmi joggal rendelkező személy is érintett a Volánbusz-ügy egyik szálában – mondta a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) szóvivője a Kontrollnak.

Kész-Varga Mónika a 444 szemléje szerint arról beszélt, hogy ha a nyomozók olyan személyhez jutnak el, akivel kapcsolatban már nincs hatáskörük eljárni, bekapcsolódik az ügyészség.

A műsorvezető kérdésére, hogy ez mentelmi joggal rendelkező személyt is jelenthet-e, a szóvivő úgy válaszolt: „Például. És azt is el tudom mondani, hogy ebben az ügyben is van ilyen szál.” Arra nem tudott válaszolni, hogy Orbán Viktor családtagjai érintettek-e az ügyben.

A nyomozás korábban ismeretlen tettes ellen folyt, két hónappal ezelőtt azonban külön nyomozócsoport alakult az NNI-n. Csütörtökön nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként, akiket különösen jelentős vagyoni hátrány okozásával gyanúsítottak meg. Házkutatásokat is tartottak, több zsák iratot foglaltak le és elektronikus adatokat vittek be. Egyik gyanúsítottal szemben sincs kényszerintézkedés.

A Kontroll korábbi információi alapján az ügyben idézést kapott Szivek Norbert, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatója, valamint Jellinek Dániel milliárdos ingatlanvállalkozó is.

A rendőrség közlése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik az eljárás. Az adatok szerint 2015 és 2018 között hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett az állami tulajdonú Volán-társaságoknál használt autóbuszok túlárazott beszerzése miatt. A rendőrség adatai szerint a hűtlen kezelésből származó bűnös vagyont pénzmosással szerezték meg. A háttérben ingatlanprojektek finanszírozása, egymilliárd forintot meghaladó pénzfelvétel és egy nagy értékű autó megvásárlása is szerepelt. Az ingatlanberuházások a XII. és a IX. kerületben, valamint Balatonvilágoson és Törökbálinton valósultak meg.

Az ügy teljes körű felderítése tovább folytatódik, a rendőrség további gyanúsításokra számít. A bűnös vagyonok felderítését és visszaszerzését külön eljárásban végzi az NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatala.