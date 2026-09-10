A Volán-társaságok tíz évvel ezelőtti túlárazott buszbeszerzései miatt nyolc embert gyanúsított meg az NNI, köztük az MNV Zrt. volt vezérigazgatóját

NNI;nyomozás;hűtlen kezelés;pénzmosás;gyanúsítás;MNV Zrt.;Volán-társaságok;ingatlanprojekt;kölcsönügylet;autóbuszbeszerzés;túlárazás;állami ingatlanok;

2026-09-10 19:59:00 CEST

A korrupciós ügyben hűtlen kezelés és pénzmosás miatt folyik eljárás. A rendőrség adatai szerint a bűncselekményekkel 2015 és 2018 között 10 milliárd forintos kárt okoztak az államnak.

Az NNI szeptember 10-én nyolc embert gyanúsított meg az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és pénzmosással. A nyomozók a cégvezetőkhöz köthető ingatlanokban és lakásokban házkutatásokat hajtottak végre. Ennek során dokumentumokat, szerződéseket, iratokat foglaltak le, valamint adatokat mentettek ki elektronikus eszközökről – derült ki a police.hu oldalon olvasható közleményből. – Az ügy teljes körű felderítése folytatódik, és további gyanúsítások várhatók. A bűnös vagyonok felderítése és visszaszerzése külön eljárás keretében zajlik az NNI Vagyonvisszaszerzési Hivatalnál – tették hozzá. Ez a hivatal a rendőrség keretén belül működik, nem azonos az Országgyűlés által létrehozott hasonló elnevezésű intézménnyel.

Az NNI Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Korrupciós Bűnözés Elleni Osztályán a Volán-társaságok feljelentése alapján évek óta büntetőeljárás folyik különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. Az ügy teljes körű felderítésére az NNI két hónappal ezelőtt külön nyomozócsoportot hozott létre. Az adatok szerint 2015 és 2018 között az állami tulajdonú Volán-társaságoknál hozzávetőleg 10 milliárd forintos vagyoni hátrány keletkezett amiatt, hogy használt autóbuszokat túlárazással szereztek be. A gyanú szerint 608 jármű beszerzése nem a közlekedési központok gazdasági érdekeinek figyelembevételével zajlott, hanem egyéni érdekek mentén. Az egyik Volán-társaság kecskeméti székhelyének megvásárlását is túlárazták. Ezzel a Volánnak legalább 550 millió forintos vagyoni hátránya keletkezett – áll a rendőrségi közleményben.

Mint kifejtették, a gyanúsítottak a hűtlen kezelésből származó bűnös vagyont pénzmosással szerezték meg. Az adatok szerint a háttérben ingatlanprojektek finanszírozása zajlott, valamint egymilliárd forintot meghaladó pénzfelvétel, illetve nagy értékű autó vásárlása. A beruházások a XII. és a IX. kerületben, valamint Balatonvilágoson és Törökbálinton valósultak meg. – A Volán-társaságoknál a tulajdonosi jogok gyakorlását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. látta el, és az akkori vezetője tudott olyan állami tulajdonú ingatlanokról, amelyek értékesítés esetén jelentős haszonnal kecsegtettek. Így a Volán-társaságok túlárazott buszbeszerzéseiből, valamint a kecskeméti székhely túlárazott megvásárlásából származó bűnös vagyont a cégvezetők köztes vállalatokon keresztül, színlelt kölcsönszerződésekkel továbbították az érdekeltségükbe tartozó más cégekhez, amelyek aztán ingatlanprojektekbe fektették – tették hozzá.

Amint arról a Népszava is beszámolt, az ügyben Tordai Bence volt országgyűlési képviselő Hogyan szivattyúztak ki tízmilliárd forint közpénzt volános cégekből? címmel idén februárban a Facebookon közölte, hogy Pintér Sándor belügyminiszterhez, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészhez fordul. – „Nem ellenzéki politikusok, nem civilek, nem újságírók, hanem egyenesen a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI), a Volán Buszpark Kft. és a korábban még önállóan létező, ma már a MÁV-csoport részeként működő Volánbusz Zrt. fordult a hatóságokhoz, és tett feljelentést a Volánnal kapcsolatban álló állami cégekből hosszú évekkel ezelőtt eltüntetett adófizetői pénzek miatt – közölte Facebook-videójában Tordai Bence. Hozzátette, a hatóságok előtt már 2021-re teljesen tisztán kinyomozott, dokumentumokkal és bizonyítékokkal alátámasztott ügyet, azt, hogy az állami cégek összesen tízmilliárd forintos megkárosítását öt éve fektetik”

A korábbi ellenzéki politikus tételesen is felsorolta a megkárosított cégeket, és az összegeket, amelyeket kölcsönügyletekkel akartak leplezni, azaz tisztára mosni. – „A strómanok mellett a végső haszonélvezők nevei is szerepelnek a dokumentumban. Két cégtulajdonos: Komonczi Zsolt, Szivek Norbert üzlettársa, a másik pedig Jellinek Dániel, Tiborcz István üzlettársa. Szivek Norbert volt korábban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezetője – emlékeztetett Tordai Bence, aki szerint felmerül az ügyben Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszter érintettsége is. Az akkori írásra egyedül az Indotek Group reagált: „Jellinek Dániel, illetve a tulajdonában vagy irányítása alatt álló cégek bűnügyben való érintettségére vonatkozó – mind a cikkben, mind a képviselő úr videójában megfogalmazott – állítások tévesek és teljességgel alaptalanok.”