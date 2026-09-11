Vihar előtti Kötcse: jubileumi piknikre készül a Fidesz

ellenzék;Orbán Viktor;Kötcse;jubileum; NER;

2026-09-11 08:50:00 CEST

Orbán Viktor zárt körű programismertetőjére gyűlnek össze szombaton a bukott kormánypárti holdudvar szereplői a jubileumi, 25. kötcsei pikniken, ahol az április brutális választási vereség határozhatja meg a hangulatot.

Orbán Viktor programot hirdet szombaton! – ezzel tartja lázban a korábbi kormánypárti híveket és politikusokat a hagyományos kötcsei piknik, melyet az idén jubileumi, 25. alkalommal rendez meg a Fidesz pártalapítványa, a Polgári Magyarországért Alapítvány.

Előzetesen többet nem lehet tudni a Dobozy-kúriába szervezett eseményről, csak annyit, hogy a tavalyival ellentétben nem lesznek nyilvánosak a beszédek. A sajtót ugyan egy éve sem engedték a rendezvény közelébe, a kúriát és a hozzá vezető utcákat lezárta a rendőrség, ám online közvetítették a beszédeket, amire korábban nem volt példa.

Ahogyan arra sem, hogy a piknikkel egy időben monstre ellenzéki programot szervezzenek: bár kisebb tüntetői csoportok a korábbi években is megjelentek a Fidesz hagyományos, évadnyitó találkozóján, az nem fordult elő, hogy egy ellenzéki párt a rendezvény napjára szervezzen eseményt a somogyi faluba. Tavaly azonban a Tisza Párt is Kötcsére jelentett be rendezvényt, ahol több ezer szimpatizáns előtt mutatták be a párt két prominensét, az azóta házelnöknek választott Forsthoffer Ágnest, valamint az immár pénzügyminiszterként kormánytag Kármán Andrást. Illetve ekkor jelentette ki először – sokakat meglepve – Magyar Péter, hogy hárommillióan fognak a Tiszára szavazni az áprilisi országgyűlési választáson – a végeredményt nézve (3,39 millióan voksoltak a pártra) a jelenlegi kormányfő még pesszimistának is bizonyult.

Szinte biztos, hogy az áprilisi választások az idén is szóba kerülnek. Legalábbis fideszes forrásaink szerint meglehetős a nyomás a holdudvar részéről Orbán Viktor felé, hogy ne csak jövőképet vázoljon fel, hanem öt hónap után adjon valamiféle magyarázatot – s ne a nyilvánosságban eddig a párt prominensei és propagandistái által hangoztatott lózungokat ismételje meg – a tragikus eredményre, legalább egymás között nevezzék meg végre a felelősöket, akár a legmagasabb szintig is.

A polgári piknikként elhíresült rendezvényt amúgy először 2004-ben tartották meg az alig több, mint félezres somogyi kistelepülésen. 2010-ben, 2011-ben és 2018-ban kétszer is sor került rá, 2020-ban viszont elmaradt a koronavírus-járvány miatt.

A piknikre a kormánypárti politikusok mellett a NER szellemi és gazdasági életének szereplői kapnak-kaptak rendre meghívást, az esemény csúcspontja minden alkalommal Orbán Viktor beszéde. A kötcsei találkozó ugyanis – Tusványoshoz hasonlóan – meghatározó az orbáni irányvonal szempontjából, az elhangzottak általában jelezték a Fidesz-kormány közeli és középtávoli terveit.

Orbán Kötcsén bontotta ki például először – 2009-ben, egy esztendővel második hatalomra kerülése előtt – a centrális politikai erőtér fogalmát, vagyis vázolta fel a NER-t és működését, azaz, hogy 15-20 – később már 30 – évre egyetlen párt, értelemszerűen a Fidesz válhat domináns szereplővé idehaza. Ami jelentős részben bevált, hiszen, ha nem is három évtizedig, de bő másfélig más politikai formáció valóban nem rúgott labdába.

Persze nem minden kötcsei jóslat vált valóra: az immár bukott miniszterelnök 2017-ben 60 millió, Európába tartó migránst vizionált, míg minisztere, Rogán Antal zavargásokat jövendölt a 2018-as választásokra.

Orbán prognózisa egy évvel később is hibásnak bizonyult, amikor az EP-választásokkal kapcsolatban európai átrendeződésről beszélt, és a 2019-es önkormányzati választásokon is kiderült, hogy a néhány héttel korábban Kötcsén felmagasztalt Tarlós István nem lett nyerő jelölt az alkalmatlannak titulált Karácsony Gergellyel szemben.

Besült Kósa Lajos jóslata is, aki a már a helyhatósági voksolás előtt összeomlott ellenzéki összefogásról szónokolt, erre fel a nagyvárosok többségében győzött az „összeomlás”. A varázsgömbből kiolvasott téves jövendölések közé volt sorolható Orbán 2024-es kijelentése is, mely szerint, ha Donald Trump nyeri az amerikai választást, akkor hamar vége lesz a háborúnak Ukrajnában.

Mindezek persze eltörpülnek amellett, mennyire rosszul öregedtek tavalyi kijelentései: az exkormányfő arról beszélt, hogy a Fidesz a 2026-os választás esélyese, méréseik szerint 106 egyéni mandátumból 80-at nyernének meg.

Ekkor jelentette be, hogy Gyürk András helyett Orbán Balázs veszi át a Fidesz kampánycsapatának vezetését, ő fog felelni a győzelmi terv végrehajtásáért – a végeredmény ismert.

Belebegtetett emellett több Békemenetet, nemzeti konzultációt a Tisza-adóról – melyről azóta bíróság mondta ki, hogy hamisítvány volt, az Index el is ismerte, hogy nem a párt valódi terveiről írt –, ismét szóba hozta Brüsszel „bevételét”. Az orosz-ukrán háborúról pedig azt mondta, igazuk lett, mert Oroszország áll nyerésre, Ukrajnát pedig „épp most osztják fel”.

Beszédét fenyegetéssel zárta: „semmi nem lesz elfelejtve, minden fel lesz jegyezve, és minden el lesz rendezve”.

Akadtak természetesen megvalósult kötcsei ötletek is. Orbán 2019-ben fejtette ki mélyebben, hogy nehezíteni kell az örökbefogadást az azonos nemű párok számára, s innen egyenes út vezetett a homofób törvény elfogadásához. A koronavírus utáni pikniken hangzott el a világrend nélküli világ fogalma, 2023-ban került elő „a háborúpárti és korrupt uniós elit”, valamint „az elhibázott brüsszeli döntések”, melyek az idei választásokig a Fidesz-KDNP és propagandája slágertémái közé tartoztak. Igaz, hatásfokuk és eredményük a voksolás tükrében legalábbis kérdésesnek mondható.