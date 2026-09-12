Beváltott és beváltatlan ígéretek

költségvetés;családi pótlék;kampányígéretek;

2026-09-12 06:00:00 CEST

„Az ígéretek lényege az, hogy nem hatnak rájuk a körülmények változásai.” Vajon eszébe jutott-e Magyar Péter miniszterelnöknek megválasztását követően az amerikai Kártyavár című politikai drámasorozat kulcsmondata?

Az általa az elsöprő választási győzelemig felfuttatott Tisza Párt kampányígéreteinek megfogalmazásakor aligha számoltak azzal ugyanis, hogy a NER rájuk hagyott gazdasági szennyesének mérete, áttekinthetetlensége, valamint az időjárás gonosz játéka a korábban vártnál is nehezebb helyzetet teremthet. S ennek leküzdése kegyetlen világunkban vakfegyelmet követel: ha valaki elkötelezte magát egy bizonyos út mellett, onnan a külső tényezők megváltozása sem kínálhat egérutat.

Az ígéretek betartását – legalábbis a nyár végéig – megkönnyítette három kedvező fordulat, amit még a miniszterelnök és tanácsadói sem vehettek biztosra.

Remélni lehet, hogy az uniós támogatások végül maradéktalanul megérkeznek, köszönhetően a NER által számtalanszor elátkozott brüsszeli döntéshozók egyértelmű Tisza-szimpátiájának. Eközben az euróval szemben a forint nagyot erősödött, és az évesített infláció szinte álomszerűen két százalék alatt ragadt.

A választási ígéretekben a bukott kormánypárt sokkal visszafogottabb volt, mint Magyar Péterék. Így nem csoda, hogy az új miniszterelnök már májusban úgy fogalmazott, „nem szeretné belelavírozni a pénzügyminisztert egy olyan vállalásba, ami nem biztos, hogy tartható”.

Javára írható az is, hogy a beharangozott majdani döntéseik határidejét a kampány során meglehetősen óvatosan, de legalábbis reálisan kezelte. Kevésbé a politikai hangulat javítását, illetve a Tisza esetében a lelkesedés fenntartását tartotta szem előtt, inkább az akár évtizedek óta fennálló tarthatatlan helyzetek orvoslását. S bár látszólag a családi pótlék is idetartozik, annak emelése most elmarad: az adókedvezmények némileg kompenzálják ezt a hiányt, de ez csak a rendszeres jövedelmet élvezők körében igaz.

Nem lesz nyugdíjas SZÉP-kártya sem az idén, bár ne feledkezzünk meg arról, hogy a struktúrájában nem végiggondolt 13. havi, sőt az egyheti összeg erejéig már idén kifizetett 14. havi nyugdíj 3 százalékkal emelte meg a járadékokat.

Sőt az idén nem lesz nyugdíj-kompenzáció sem novemberben, mert az infláció mértéke csekély – ez nem a kormány döntése, hanem a nyugdíjrendszer logikájából fakad.

Viszont nem ígérték, de kifizették az iskolakezdési támogatást, habár kevesebb gyerek jutott hozzá, mint amennyien ténylegesen rászorulnának. Megvalósult emellett a vényköteles gyógyszerek áfamentesítése, a tűzifánál pedig a csökkentése.

Összességében olyan ígéreteket váltottak be, amelyek a költségvetést csak csekély mértékben terhelik. A nagy volumenűek áthúzódnak jövőre. Ez alól az egészségügy jelent kivételt, amely az utóbbi évek legjelentősebb finanszírozási többletéhez jutott.

A kormány addig nyújtózott, ameddig a takarója ért. A maradék ígéretek esetében pedig várjuk a 2027-es beteljesülést.