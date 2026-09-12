Trump tervei: semmi nincs kőbe vésve

Folyik a találgatás, hogy milyen is lesz a jövendő Trump-elnökség, a kampányígéreteiből az ingatlanmágnás mit akar és mit fog tudni megvalósítani. A megválasztott elnök a Wall Street Journal című lapnak adott interjújában már jelezte, bizonyos területeken, így például Barack Obama egészségügyi reformja terén hajlandó a kompromisszumra. A klímaváltozási rendelkezések visszafordítása terén azonban eltökéltnek látszik. Több ígéretét várhatóan nem tudja majd keresztülvinni. Trump fanatikus híveinek táborában hamarosan nagy lehet a csalódottság.