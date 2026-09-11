Kétszáz dolgozó bére maradt el a Dunai Vasmű két cégénél

Dunaferr;bérrendezés;Dunai Vasmű;

2026-09-11 11:37:00 CEST

A Dunarolling és a Duna Furnace szeptember 10-ig nem fizetett, a szakszervezet szerint az augusztusi munkabérekhez szükséges kormányhatározat még nem jelent meg.

Kétszáz munkavállaló nem kapta meg határidőre a fizetését a Dunai Vasmű két, felszámolás alatt álló cégénél – írja a Telex.

A Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke azt közölte a lappal, hogy a Dunarolling és a Duna Furnace szeptember 10-ig nem rendezte a béreket. Magyar Zoltán arról is beszélt, hogy az érintett munkások az elmúlt egy évben azért dolgoztak, hogy a Dunai Vasmű egyes részegységei működőképesek maradjanak, megőrizzék értéküket, és a vertikum értékesíthető állapotban maradjon.

A szakszervezet felháborítónak tartja, hogy két hónap alatt nem született meg a bérek kifizetéséhez szükséges kormányhatározat.

A kifizetéshez a felszámolók tájékoztatója alapján szükség van egy augusztusra vonatkozó kormányhatározatra. A dokumentum megjelenését erre a hétre várták a Magyar Közlönyben, ám a határozat a cikk megjelenéséig nem jelent meg.

Emiatt a szakszervezet feltételezése szerint pénteken már nem utalják át a dolgozók pénzét.

A Dunai Vasműnél korábban egy jelentős létszámleépítés terve is napirenden volt. Az energiaellátást biztosító ISD Power felszámolója július 24-én végül visszavonta az elbocsátást: a tervek alapján a körülbelül 300 munkavállaló felét, 150 embert küldtek volna el.

A Duna Furnace értékesítési eljárása tavaly nem vezetett eredményre. A felszámoló értékelése szerint nem jelentkezett komoly vevő a cégre.