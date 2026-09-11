Fiatalok innovatív zenei projektjeit várják

pályázat;fiatalok;Cziffra Fesztivál;klasszikus zene;

2026-09-11 16:24:00 CEST

Innovatív Zenei Projekt díj pályázatot hirdet a Cziffra Fesztivál. Egyedi, kreatív, minőségi komolyzenei ötleteket várnak.

Elkötelezetten támogatja a fiatal művészeket mesterkurzusokkal, folyamatos magyarországi és külföldi bemutatkozási lehetőségekkel és szakmai díjakkal a Cziffra Fesztivál. Ezúttal az Innovatív Zenei Projekt díjra várják a pályázók jelentkezését október 20-ig. Bővebb információ és részletes feltételek a Cziffra Fesztivál honlapján találhatók.

A szervezők szerint ma már egyre kevésbé elég a zeneművészeknek kizárólag a magas szintű zenei felkészüléssel foglalkozni. A sikerhez szükséges az is, hogy megszólítsák a jövő közönségét. Ennek eszköze lehet az egyedi, kreatív, minőségi komolyzenei programok, kezdeményezések felkarolása és megvalósítása, amelyek révén elérhetik és koncerttermekbe vonzzák a fiatalokat.

Az Innovatív Zenei Projekt díj pályázattal a Cziffra Fesztivál célja, hogy fiatal művészeket és klasszikus zenei szakembereket ösztönözzön újszerű, innovatív, a kor megváltozott igényeire reflektáló projektek megalkotására, valamint a fiatalokat megcélzó, modern kommunikációs eszközök alkalmazására a legmagasabb szakmai minőség megtartása mellett.

A nyertes, 30 év alatti pályázónak bruttó 2 millió forintot ítél a szakmai zsűri, a pénz a projekt előkészítésére és megvalósítására fordítható. Emellett a Cziffra Fesztivál marketing- és kommunikációs, valamint szakmai támogatást biztosít a projektesemény sikeres bemutatásához és népszerűsítéséhez.

A díj támogatója a Kőbányai Önkormányzat. A Cziffra Fesztivál művészeti vezetője Balázs János zongoraművész.