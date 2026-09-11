Innovatív Zenei Projekt díj pályázatot hirdet a Cziffra Fesztivál. Egyedi, kreatív, minőségi komolyzenei ötleteket várnak.
Tényleg olyan tudású hegedűs-e, hogy a világ legnevesebb hangversenytermeiben játszhat és amit hegedül, megérdemelten találja-e meg útját?
A pécsi rendezvényen minden néző kaphatott kóstolót az igazi klasszikus zenéből, miközben a sztár hangszerek a különféle harmonikák voltak.
Hiába emlegetik sokan és sokszor a műfaj válságát, „a klasszikus zene sikerre van ítélve” – hangsúlyozta Vígh Andrea, a Zeneakadémia rektora az intézmény következő évad bérleteinek ismertetésekor.
Csellista volt, mégis zongoristákat hoz Magyarországra Jakobi László, aki zongorakoncert-sorozatába a hangszer legnagyobb világsztárjait hívja Magyarországra közönség- és üzleti sikerrel.
Zubin Mehtát, az indiai karmestert egy magyar pap áldása kísérte pályáján, amely az egyik legragyogóbb karrier a világ klasszikus zenei történetében.