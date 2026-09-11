Innovatív Zenei Projekt díj pályázatot hirdet a Cziffra Fesztivál. Egyedi, kreatív, minőségi komolyzenei ötleteket várnak.
Az Életműdíjat idén Perényi Eszter hegedű- és Lantos István zongoraművész kapta meg.
A járványhelyzet ismét közbeszólt: a Cziffra Fesztivál ma esti online koncertje, amelyen a fő szervező, Balázs János és Lajkó Félix improvizációit hallhattuk volna, új, egyelőre ismeretlen időpontot kapott.
A Cziffra Fesztivál nyitókoncertjén lép fel Gwendolyn Masin fiatal holland hegedűművésznő, akinek a koncertezés mellett a tanítás is fontos helyet foglal el életében.
A hangversenyek mellett bárest, zenei stand up és improvizációs est is várja az érdeklődőket a 3. Cziffra György Fesztiválon, amelynek 2018. február 19. és 27. között a MOM Kulturális Központ, a Zeneakadémia és a Müpa ad otthont Budapesten.
Budapest vendége volt a világ egyik legsikeresebb csellóművésze, a szakmai körben olykor vitatott megítélésű, a publikum által istenített Mischa Maisky. A 69 éves, világutazó virtuóz a Cziffra Fesztivál gálakoncertjének vendégszólistájaként lépett a Zeneakadémia színpadára, s a főpróba után adott interjút a Népszavának.
Elmélet és gyakorlat találkozik a színpadon február 22-én este, amikor az improvizációról tart előadást Dr. Freund Tamás agykutató.