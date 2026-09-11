Cziffra Fesztivál - Hangversenyek és bárest a programban

A hangversenyek mellett bárest, zenei stand up és improvizációs est is várja az érdeklődőket a 3. Cziffra György Fesztiválon, amelynek 2018. február 19. és 27. között a MOM Kulturális Központ, a Zeneakadémia és a Müpa ad otthont Budapesten.