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Litvánia orosz nukleáris célponttá válhat a Kreml szerint, ha ilyen fegyvereket fogad be

Litván tisztviselők ugyanakkor többször jelezték, hogy nem terveznek efféle fegyvereket elhelyezni az országban.

Oroszország nukleáris fegyvereinek célkeresztjébe kerülhet Litvánia területe, ha Vilnius nukleáris fegyverek befogadása mellett dönt - mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, akit pénteken a RIA orosz állami hírügynökség idézett a Reuters beszámolója szerint.

Peszkov arra az esetre tért ki, ha Litvánia területén Oroszország ellen irányuló nukleáris fegyvereket helyeznének el.

„Ha azon a területen ellenünk irányuló nukleáris fegyverek vannak, akkor annak az országnak a területe ugyanígy a mi nukleáris fegyvereink célkeresztjébe kerülne”

- fogalmazott Peszkov. 

Litvánia korábban azt közölte, hogy még az idén lépéseket tesz annak érdekében, hogy az év végéig kikerüljön az alkotmányából a nukleáris fegyverek telepítésére vonatkozó tilalom.

Litván tisztviselők ugyanakkor többször is azt mondták, hogy Litvánia nem tervezi nukleáris fegyverek befogadását a területén.

Hangsúlyozta, a következő stratégiai sokk nem fog hasonlítani az előzőre, miközben az MI5 az állami hátterű agresszió erősödésével is szembesül.