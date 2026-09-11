Litvánia orosz nukleáris célponttá válhat a Kreml szerint, ha ilyen fegyvereket fogad be

Oroszország nukleáris fegyvereinek célkeresztjébe kerülhet Litvánia területe, ha Vilnius nukleáris fegyverek befogadása mellett dönt - mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, akit pénteken a RIA orosz állami hírügynökség idézett a Reuters beszámolója szerint.
Peszkov arra az esetre tért ki, ha Litvánia területén Oroszország ellen irányuló nukleáris fegyvereket helyeznének el.
„Ha azon a területen ellenünk irányuló nukleáris fegyverek vannak, akkor annak az országnak a területe ugyanígy a mi nukleáris fegyvereink célkeresztjébe kerülne”
- fogalmazott Peszkov.
Litvánia korábban azt közölte, hogy még az idén lépéseket tesz annak érdekében, hogy az év végéig kikerüljön az alkotmányából a nukleáris fegyverek telepítésére vonatkozó tilalom.
Litván tisztviselők ugyanakkor többször is azt mondták, hogy Litvánia nem tervezi nukleáris fegyverek befogadását a területén.Alagutak, hamis zászlós drónakciók: veszélyesebb lett a baltikumi hibrid nyomásgyakorlás