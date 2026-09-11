Már készülődhet egy újabb, 9/11-hez mérhető stratégiai sokk a brit hírszerzés vezetője szerint

terrorveszély;szeptember 11;9/11;MI5;

2026-09-11 12:30:00 CEST

Hangsúlyozta, a következő stratégiai sokk nem fog hasonlítani az előzőre, miközben az MI5 az állami hátterű agresszió erősödésével is szembesül.

Már formálódhat egy újabb, a 2001. szeptember 11-i támadásokhoz mérhető stratégiai sokk egy olyan területen, amelyre a biztonsági szolgálatok egyelőre nem figyelnek – figyelmeztetett a brit MI5 főigazgatója a Reuters beszámolója szerint.

Ken McCallum a szeptember 11-i támadások 25. évfordulója alkalmából, az Independentben pénteken megjelent véleménycikkében azt írta, a biztonsági szervezeteknek készen kell állniuk arra, hogy alkalmazkodjanak a jelenlegi és a jövőbeli kihívásokhoz. Megfogalmazása szerint a következő stratégiai sokk „definíció szerint nem fog hasonlítani az előzőre”, és ezt talán a legfontosabb tanulságnak tartja. Úgy vélte, miközben a korábbi támadásokból tanulni kell, veszélyes lenne a múlt módszereivel a tegnapi ellenség és célpont ellen készülni. Szerinte a következő stratégiai sokk akár már kialakulóban lehet ott, ahová a szolgálatok figyelme még nem terjed ki.

Az al-Kaida meggyengült, de továbbra is fenyegetést jelent, ahogyan a szervezet és más militáns csoportok tömeges áldozatokkal járó támadásokra irányuló törekvése is – írta. Ennek példájaként egy nemrég meghiúsított iszlamista tervet említett, amelynek keretében fegyveres támadásokkal több száz embert akartak megölni Manchester zsidó közösségében.

Az MI5 ugyanakkor az állami hátterű agresszió erősödésével is szembesül. McCallum az ilyen fenyegetések között a bűnözői közvetítők által végrehajtott szabotázsakcióktól az erőművek elleni kibertámadásokig terjedő módszereket sorolta fel.

A főigazgató szerint 2001-hez képest fontos változás, hogy számos rendszer és szolgáltatás ma már a magánszektor kezében van. A sérülékenységek felszámolásához és a válságokra adott gyors válaszhoz ezért a kormányok, a vállalkozások és a tudományos szféra együttműködésére van szükség. Mint írta, nem lehet megvárni a következő sokkot annak tisztázásával, hogy ki felel egy adott sérülékenységért, kinek van joga intézkedni, illetve kinek kellett volna cselekednie.