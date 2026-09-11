Tizenöt vereség után is jár a szabadkártya a teniszlegendának?

tenisz;US Open;Serena Williams;Venus Williams;Temesvári Andrea;

2026-09-11 17:30:00 CEST

A Williams nővérek neve még mindig garancia a figyelemre, miközben a teniszpályán elért eredményeik már egyre kevésbé támasztják alá, hogy szerepeljenek a legnagyobb versenyeken. Temesvári Andreát, korábbi Grand Slam-győztes teniszezőt kérdeztük arról, mit gondol arról, hogy sorra kapják a szabadkártyákat.

A 46 éves Venus Williams továbbra is nyeretlen idén egyesben, az US Open első fordulójában Sofia Kenintől kapott ki. Ezzel sorozatban a 15. egyesbeli mérkőzését is elveszítette, legutóbb 2025 júliusában, Washingtonban nyert mérkőzést.

Az elmúlt időszakban sorra kapta a szabadkártyákat a versenyszervezőktől, miközben aktuális világranglistás helyezése (618.) alapján esélye sem lett volna arra, hogy bekerüljön a New York-i Grand Slam-torna főtáblájára.

Meddig indokolt egy korábbi bajnoknak a múltja alapján szabadkártyát adni, amikor az eredményei alapján egy fiatal, feltörekvő teniszező is megkaphatná ugyanezt a lehetőséget?

A dilemmát tovább árnyalja Serena Williams visszatérése is. A 23-szoros Grand Slam-bajnok 2022 után csaknem négy évig nem játszott egyesben, majd idén Wimbledonban szabadkártyával tért vissza. A 44 éves amerikai az első fordulóban kikapott Maya Jointtól. A két testvér párosban is újra összeállt: Wimbledonban, Cincinnatiben és a US Openen is szabadkártyát kaptak, ám mindhárom tornán az első fordulóban búcsúztak.

Az 1986-os Roland Garrost Martina Navratilova oldalán megnyerő Temesvári Andrea szerint nem feltétlenül helyes kizárólag a pillanatnyi teljesítmény alapján megítélni a szabadkártyákat.

„Hihetetlenül fontos, hogy legyenek példaképek a gyerekeknek, fiatal sportolóknak”

– mondta a Népszavának a magyar klasszis, aki egyéniben egykoron hetedik is volt a világranglistán.

Temesvári szerint egy ilyen döntésnél a versenyszervezőnek azt is mérlegelnie kell, milyen értéket képvisel a tornának egy korábbi Grand Slam-győztes jelenléte.

„Ha a versenyszervezők ebben hisznek, és úgy gondolják, hogy egy ilyen játékos jelenléte értéket jelent a tornának, akkor ehhez nincs mit hozzátenni. Én személy szerint úgy gondolom, hogy egy olyan élsportolót, aki ennyi éven keresztül fantasztikus karriert épített fel, nem lehet egyszerűen elfelejteni. A Williams testvérek nemcsak a teniszben értek el páratlan eredményeket, hanem generációk számára váltak példaképpé – az életükről még film (Richard király – a szerk.) is készült. Ezért én nem gondolom, hogy rossz dolog, ha továbbra is lehetőséget kapnak.”

A korábbi teniszező ugyanakkor azt is elismeri, hogy a szabadkártyának lehetne más helye is. Egy fiatal játékos számára ugyanis egy Grand Slam főtáblája akár egy pályafutás meghatározó állomása lehet.

„Mindig van pro és kontra érv. Én inkább azt mondom, akik ennyit tettek a teniszért és tesznek a mai napig, azok ezt a lehetőséget megérdemlik.”

A döntések mögött ráadásul nemcsak sportszakmai szempontok állhatnak. Temesvári szerint kívülről nem is lehet pontosan látni, miként születnek a szabadkártyákról szóló döntések.

„A tenisz és a körülötte lévő világ ma már nagyon komoly üzlet, sokkal több pénz van benne, mint amikor én teniszeztem. A Williams nővérek a jelenlétükkel a teniszt is népszerűsítik, sokakban felkelthetik az érdeklődést a sport iránt. Ha plusz nézőket be tudnak vonzani, akkor az is egy fontos szempont lehet. Azt gondolom, a versenyszervezők addig fognak nekik lehetőséget adni, ameddig ennek látják az értelmét” – zárta szavait.