Magyar Péter: 20 ezer forintos kompenzációt kapnak decemberig a maximum 150 lóerős dízelautók tulajdonosai

támogatás;dízel;Magyar Államkincstár;Magyar Péter;

2026-09-11 15:30:00 CEST

A támogatást nem kell igényelni, a Magyar Államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette.

Döntött a kormány. Közvetlen és hatékony támogatást nyújtunk majd egymillió dízelüzemű gépkocsi tulajdonosának és a családjainak – jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint decemberig a maximum 150 lóerős dízelautók tulajdonosai összesen 20 ezer forint kompenzációban részesülnek. A támogatás vonatkozik az őstermelőkre és az egyéni vállalkozókra is, ha a nevükön van a jármű. A jövedéki adó visszaigénylését pedig az eddigieknél magasabb arányban teszik lehetővé az agrárszektorban. A mezőgazdasági felhasználók az idei év végéig a gázolaj árába épített jövedéki adó teljes összegét visszaigényelhetik.

Az indoklás szerint egy átlagos család havi egyszer tankol, a megemelkedett világpiaci árak miatt a korábbi védett ár és a piaci ár közötti különbözet pedig körülbelül 5000 forint egy tankolásnál. Ezt a különbözetet téríti meg havi egy alkalommal a kormány. Magyar Péter hangsúlyozta, az árstop visszaállítása azért nem opció, mert ebben az esetben nem lenne olyan nagykereskedő, amely dízelt importálna Magyarországra, és néhány napon belül készlethiány alakulna ki a benzinkutakon, amit a Fideszen kívül senki nem akar. Ráadásul a védett ár bevezetése jelentősen megterhelné a Fidesz által amúgy is kirabolt költségvetést – jelezte a miniszterelnök. A határ azért lesz 150 lóerőnél, mert a kormánynak nem célja a nagy teljesítményű, drága autók fogyasztásához hozzájárulni a magyar adófizetők pénzén – hangsúlyozta.

Magyar Péter bejelentése szerint a támogatást több részletben fizetik ki, az első részlet októberben érkezik.

Az érintetteknek ehhez nem kell külön kérelmet benyújtani, a NAV gépjárműadó-kivetéshez használt adatbázisa alapján a Magyar Államkincstár automatikusan arra a bankszámlára utalja a támogatást, amelyről a tulajdonos a gépjárműadót befizette.

Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másik bankszámlára érkezik az összeg. Ha ilyen számlaszám sincs, akkor a posta kézbesíti a pénzt. Egy személynek csak egy jármű után jár a támogatás. Azok számára pedig, akik 2026. január 1-je után vásároltak dízelautót, más megoldást dolgoznak ki a támogatás kifizetésére.