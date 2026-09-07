Magyar Péter: A kormány szerdán dönt a dízeleseknek szánt segítségről

üzemanyag;dízel;kormányülés;Magyar Péter;

2026-09-07 16:54:00 CEST

Emellett az agrárszektoroknak is segítséget nyújtanának.

A kormány egy olyan megoldásról dönt szerdán, amely célzottan a dízelmeghajtású autók vezetőinek segít - jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés hétfői ülésén a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

A kormányfő egy napirend előtti felszólalásra adott válaszában kifejtette: jelenleg dízelhiány van nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában, és ha a védett árat visszavezetnék, egy héten belül nem lenne gázolaj a magyar kutakon, mert amint elfogyna a stratégiai készlet, senki nem importálna gázolajat Magyarországra.

Kiemelte: a kormány inkább egy olyan megoldást szeretne, amely nem az „50-100 milliós Land Rovereknek vagy éppen terepjáró tulajdonosoknak” segít, hanem célzottan, egy bizonyos teljesítmény alatti autót vezetőknek, azoknak, akik munkába járásra használják az autót, vagy a gyerekeiket viszik iskolába. Emellett segítené még az agrárszektort és más érintett szektorokat, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak - magyarázta a kormányfő.