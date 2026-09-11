Nyolc év fegyházra ítélt a bíróság egy volt iskolaőrt és nevelőt, aki két kiskorút kényszerített szexuális kapcsolatra

gyermekprostitúció;szexuális erőszak;fegyházbüntetés;iskolaőr;kiskorú veszélyeztetése;

2026-09-11 15:15:00 CEST

Nem bocsátható feltételes szabadságra.

Nyolc év fegyházra ítélte első fokon pénteken a Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság azt a volt iskolaőrt és nevelőt, aki két kiskorút kényszerített szexuális kapcsolatra.

A bíróság kiskorú veszélyeztetése, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak, valamint gyermekprostitúció kihasználása bűntettében mondta ki bűnösnek a férfit, aki nem bocsátható feltételes szabadságra.

A bíróság zárt tárgyalást rendelt el az ügyben, így csak az ítélet rendelkező része volt nyilvános, az indoklás már nem.

A vádirat szerint a férfi iskolaőrként, majd gyermekotthoni nevelőként olyan intézményekben helyezkedett el, ahol könnyen közeledhetett kiskorúakhoz. Ezt kihasználva két, nehéz sorsú, könnyen befolyásolható, hátrányos és kiszolgáltatott helyzetű kiskorú sértettel létesített szexuális kapcsolatot.

A vádlott iskolaőri munkája során ismerkedett meg az első sértettel, akivel bizalmi viszonyt alakított ki. Egy idő után a fiút a lakására hívta, ahol szeszes itallal és bódító hatású szerrel kínálta, majd kihasználva a helyzetet - olykor erőfölényével is visszaélve - szexuális cselekményekre kényszerített a fiút.

Később a férfi gyermekfelügyelő lett egy budapesti gyermekotthonban. Feladata volt a nevelésre befogadott lányok felügyelete, munkavégzésük irányítása, gondozásuk.

Az elkövető 2023 tavaszán - hatalmi helyzetével visszaélve - az egyik, 14. életévét betöltött lányhoz közeledett, majd vele is szexuális cselekményt végzett. A férfi azt mondta neki, hogy a történtekről senkinek ne beszéljen.