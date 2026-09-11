Nyomoz a rendőrség a Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőinek költései miatt

nyomozás;hűtlen kezelés gyanúja;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2026-09-11 13:43:00 CEST

A március 15-ei rendezvényeken használt drónok bérlése drágább volt, mintha megvették volna az eszközöket – és ez csak egy tétel a sok közül.

Hűtlen kezelés gyanújával nyomozást rendelt el a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) 2024 és 2026 közötti kommunikációs költései miatt – közölte a Magyar Távirati Iroda (MTI) megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) pénteken.

Mint korábban hírt adtunk róla, a Miniszterelnökség múlt kedden közölte, hogy a feltárt dokumentumok szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal működésének alig két és fél éve alatt összesen mintegy 3 milliárd 670 millió forintot költött el kommunikációs és rendezvényszervezési feladatokra a Lounge Design Kft. és a New Land Media Kft. alkotta, Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó konzorciumnál. Ez a teljes költségvetésének több mint negyede.

A Miniszterelnökség értékelése szerint a dokumentumok azt támasztják alá, hogy a hivatal költségvetésének több mint negyede propagandára ment. Ennek érzékeltetésére – többek között – azt írták, hogy a hivatal 15 vitaest megszervezésére bruttó 61,3 millió forintot költött. A résztvevők számára biztosított, állófogadással egybekötött svédasztalos ellátás önmagában nettó 19,7 millió forintba került.

Bruttó 163,4 millió forintért rendelt meg a hivatal egy hatrészes dokumentumfilm-sorozatot 2025 elején, de a dokumentumokból nem derült ki, hogy a sorozatot hol és milyen közönségnek mutatták be. Ugyanakkor 110 millió forintba került az adófizetőknek az idei március 15-i drónshow; az ezer drónért elszámolt 65 millió forintos napi bérleti díj több volt, mintha az SZH megvette volna a szerkezeteket.

Idegen nyelvű tájékoztató videókra több mint 70 milliót fordítottak, holott magyar-angol, angol-magyar, francia-magyar és francia-angol nyelvű okleveles szakfordító is tagja volt az állománynak. Továbbá belső szervezetépítésre is költöttek: több mint 13 millió forintot fizettek ki mikulásünnepségekre, mintegy 40,5 millióért pedig kétnapos csapatépítő tréninget finanszíroztak, amelynek csak a szervezési díja 2 millió forint volt, és amelyre napi 710 ezer forintért béreltek projektort – sorolták.

A Miniszterelnökség szerint a költések azért is vetnek fel súlyos kérdéseket, mert az SZH-nak 22 fős Közkapcsolati Igazgatósága működött havi több tízmilliós fizetésből, amelynek feladatai közé tartozott a kreatív kampányok megalkotása, alternatív megjelenési formák szervezése, valamint a hivatal külső és belső rendezvényeinek megszervezése és megvalósítása.

A kormány csütörtökön közölte, hogy közpénzek magáncélú felhasználására bukkant a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál. A közlemény szerint a hivatal vezetői éveken át több millió forintos fizetést és százezres nagyságrendű juttatást kaptak, ezen felül azonban a hivatali VIP-bankkártyáról további megkérdőjelezhető költéseket is közpénzzel fizettek ki.

A közleményben jelezték, hogy a kormány az indokolatlan közpénzköltésekkel kapcsolatban megteszi a szükséges lépéseket.