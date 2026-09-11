Kanada jelentős légvédelmi és energetikai támogatást ajánlott fel Ukrajnának

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2026-09-11 18:08:00 CEST

Száz éves partnerségről szóló nyilatkozatot is aláírt Mark Carney kanadai miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután tárgyalásaikon megállapodtak a két ország együttműködésének elmélyítéséről a védelem, az energetika, a technológia, a kereskedelem és az újjáépítés terén.

Carney Calgaryban, a nyugati Alberta tartományban fogadta Ukrajna elnökét, ahol maga is egy népes ukrán származású közösség körében nőtt fel. Csütörtöki tárgyalásai után a két fél több mint kétmilliárd dollár értékben jelentett be megállapodásokat és befektetési kötelezettségvállalásokat.

„Kanada mindig önök mellett áll majd” – biztosította Carney Zelenszkijt. A következő hónapokban kidolgozandó partnerségi megállapodás rögzíteni fogja a két ország együttműködését számos területen, beleértve a védelmet, a kritikus fontosságú ásványkincseket és az energetikát.

Történelmi szálak

„Nemzeteinket 1893 óta fűzi össze kapcsolat” – mondta Carney, utalva az egykor az új kanadai államszövetséghez csatlakozó ukrán bevándorlók hullámára. Albertában becslések szerint 350 ezer ukrán származású kanadai él.

„Az ukránok segítettek felépíteni Kanadát, a kanadaiak pedig segíteni fognak Ukrajna újjáépítésében”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Katonai támogatás, hadiipari együttműködés

A csütörtökön bejelentett támogatások részét képezi az a 350 millió kanadai dollár is (közel 80 milliárd forint), amelyből kulcsfontosságú légvédelmi elfogórakétákat szállítanak majd Ukrajnának az Egyesült Államok Jump-Start (Joint Ukraine Multinational Program – Services, Training and Articles Rapid Timeline) programján keresztül.

Zelenszkij hangsúlyozta a légvédelem megerősítésének szükségességét, mivel Oroszország egyre több ballisztikus rakétát vet be az ukrán városok elleni légicsapásaiban, kihasználva, hogy Kijev gyakorlatilag kifogyott a ballisztikus rakéták ellen leghatékonyabb amerikai Patriot-rakétákból.

A Kyiv Independent ukrán hírportál beszámolója szerint a két ország megállapodott, hogy egy új, hosszú távú védelmi partnerség keretében együttműködnek drónok, drónelhárító technológiák és lőszerek közös gyártásában.

Ottawa emellett jelezte, kész kanadai technológiával hozzájárulni az Ukrajna által kezdeményezett, a Patriotoknál sokkal olcsóbbnak ígérkező Freyja ballisztikusrakéta-védelmi rendszer európai együttműködésben való kifejlesztéséhez.

Kanada határozott lépéseket tesz saját drónkészleteinek növelésére – hangoztatta Carney. A miniszterelnök a CBC News tudósítása szerint arról beszélt, hogy kormánya egy egységes dróngyártói piacteret hoz létre ukrán mintára, hogy a kanadai fegyveres erőknek közvetlen hozzáférést nyújtson mintegy 400 megbízható dróngyártó cég kínálatához.

A következő két évben Kanadában gyártott több millió drón 30 százalékát pedig Ukrajna kapja majd meg.

Zelenszkij újságíróknak kijelentette, hogy „ezek a drónok azonnal a harctérre kerülnek majd, közvetlenül a katonáinkhoz... hogy megmentsük mindenekelőtt a gyermekeinket és családjainkat.”

Segítség Ukrajna energiaellátásának fenntartásához

Carney elmondta, hogy Kanada 450 millió kanadai dollár (több mint 100 milliárd forint) értékben hitelgaranciát is felajánlott, hogy segítsen az ukrán földgázellátás javításában, továbbá az orosz csapásokban megrongálódott infrastruktúra helyreállításában, a tárolókapacitás növelésében és a kórházak energiaellátásának javításában.

„Segíteni akarunk az ukránoknak átvészelni a telet” – idézte szavait a The Guardian brit lap,

hozzátéve, hogy az ukrán lakosság az elmúlt teleken gyakran súlyos fagyok közepette volt kénytelen elviselni a rendszeres áramkimaradásokat.

Megállapodás született 2035-ig szólóan az Enerhoatom ukrán állami atomenergia-vállalat és a kanadai Cameco stratégiai partnerségének elmélyítéséről is a hosszú távú uránellátás és az uránkonverziós szolgáltatások terén. Kanada exportfejlesztési ügynöksége (EDC) további 144 millió dollárt biztosít olyan projektek támogatására, amelyek többek között Ukrajna vízenergia-infrastruktúráját érintik.

A háború lezárását célzó tárgyalásokról

A harcok leállítását célzó tárgyalásokkal kapcsolatos kérdésre Zelenszkij azt válaszolta: nem számít érdemi tárgyalásokra Oroszország jelenlegi választási kampánya alatt. Szeptember végére azonban – valószínűleg az ENSZ-közgyűlés margóján – találkozót terveznek Donald Trump amerikai elnökkel, akinek kormánya próbálja újraindítani a régóta holtponton lévő tárgyalásokat.

Tárgyalásaikat követően Zelenszkij Banffba, egy Calgarytól nem messze lévő nemzeti parkba utazott tovább, ahol beszédet mondott Carney liberális kormányának kihelyezett kabinetülésén.