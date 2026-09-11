35-re emelkedett a Fülöp-szigeteki komptűz halálos áldozatainak száma

halálos áldozatok;Fülöp-szigetek;komp;tűzeset;

2026-09-11 16:52:00 CEST

54 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván.

35-re emelkedett a minapi Fülöp-szigeteki komptűz halálos áldozatainak száma, miután újabb holttesteket találtak, azonban 54 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván - közölte a helyi parti őrség pénteken.

A személyszállító MV June Aster komphajó a Fülöp-szigeteki Palawan tartomány partjainál gyulladt ki. A parti őrség csütörtökön öt halálos áldozatról és 87 eltűnt utasról tett bejelentést.

Mint korábban a Népszava is beszámolt róla, az MV June Aster szerdán este indult Manilából a turisták körében népszerű Coron felé, amikor mintegy 1,2 tengeri mérföldre (2,2 kilométerre) Coron partjaitól eddig ismeretlen okból tűz ütött ki rajta. A parti őrség tájékoztatása szerint a hajó jegyzékén 117 utas és 17 fős legénység szerepelt. A mentési művelet során 42, illetve egy másik közlés szerint 43 embert sikerült kimenteni.