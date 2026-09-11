Egy nő segítségére sietett az a férfi, akit megszúrtak a 4-es-6-os villamoson

ügyészség;letartóztatás;késelés;4-es 6-os villamos;

2026-09-11 20:47:00 CEST

Az ügyészség indítványozta a 18 éves elkövető letartóztatását.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványozta annak a 18 éves férfinek a letartóztatását, aki a gyanú szerint a 4-es villamoson combon szúrt egy 33 éves férfit - derül ki a vádhatóság honlapján közzétett közleményből.

Az esetről szerdán lapunk is beszámolt. Az ügyészség tájékoztatása szerint a gyanúsított a Blaha Lujza téri villamosmegállóban összeszólalkozott a barátnőjével, akit felszálláskor meglökött. A villamoson utazó 33 éves férfi meg akarta akadályozni a nő további bántalmazását, emiatt a gyanúsított rátámadt a férfira, hozzávágott egy üveget, ököllel többször megütötte, majd késsel kétszer megszúrta a combját.

A 33 éves férfi szerencsére megúszta könnyebb sérülésekkel, de mint a vádhatóság felhívja a figyelmet, a támadás jellegére, eszközére és a támadott testtájékra figyelemmel fennállt a súlyos sérülés bekövetkezésének reális lehetősége is. Az elkövetőt a rendőrség őrizetbe vette, majd felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, valamint súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt hallgatta ki gyanúsítottként.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványozta a 18 éves férfi letartóztatását, amire minden alapos oka meg is volt, a gyanúsított személyi körülményein felül például az, hogy korábban is zajlott és jelenleg is tart vele szemben más, hasonló ügyben büntetőeljárás. Az ügyészség jelezte, csak a legsúlyosabb kényszerintézkedés elrendelése alkalmas a gyanúsított szökése, elrejtőzése, valamint a bűnismétlés veszélyének kiküszöbölésére. A nyomozás során szakértő vizsgálja, hogy a comb megszúrása miatt fennállt-e a reális esélye akár életveszélyes sérülés kialakulásának.