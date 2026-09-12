kampány;Orbán Viktor;Fidesz-KDNP;Kötcse;Magyar Péter;Podcast;

2026-09-12 05:45:00 CEST

Vissza a kampányba: Magyar Péter megint elviszi a show-t Orbán Viktortól

Kötcsén kellene valamit villantani Orbán Viktornak, de Magyar Péter esélyt sem ad rá. Podcast.