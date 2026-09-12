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Vissza a kampányba: Magyar Péter megint elviszi a show-t Orbán Viktortól

Kötcsén kellene valamit villantani Orbán Viktornak, de Magyar Péter esélyt sem ad rá. Podcast.

Dübörög a fideszes dilivonat, a volt kormánypárt körüli hírek inkább már valami trashreality műsort idéznek, elemzés helyett csak szórakozni lehet rajta - erről beszélgetett a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? eheti adásában Horváth Gábor megbízott főszerkesztő, Varga Dóra főszerkesztő-helyettes és Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője Batka Zoltán műsorvezetővel.

Közben tempósan épül ki a Tisza állama, és Magyar Péter most sem hagy levegőt Orbán Viktornak. Kötcsén pedig kellene valamit villantania a Fidesz elnökének, de a kormányfő esélyt sem ad rá. 

A Népszava korábbi újságírója BBC-szerű működést és nyilvános hírszerkesztési alapelveket szeretne, a köztévét pedig az alapjaitól újragondolná. 