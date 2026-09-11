Atlétikai Világdöntő: Halász Bence második kalapácsvetésben

Halász Bence;atlétikai világdöntő;

2026-09-11 20:15:00 CEST

Halász Bence a második helyen végzett kalapácsvetésben az atlétikai Világdöntőben pénteken. Molnár Attila 400 méteren bejutott a fináléba.

A budapesti Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a friss Európa-bajnok Halász Bence a hűvös, esős időben elsőre 80,30 métert dobott, amin később nem tudott javítani. Ezzel a második helyen zárt, csak az Eb-második német Merlin Hummel dobott nagyobbat (81,46 m).

Az újszerű lebonyolítás szerint csak négy kísérlete volt minden indulónak, az első két sorozat után pedig kiesett az utolsó kettő. Az olimpiai és világbajnok Ethan Katzbergnek nem volt érvényes kísérlete.

A férfiak 400 méteres versenyében bejutott a szombati fináléba Molnár Attila, aki az elődöntőben 44.97 mp-cel futamában a negyedik helyen ért célba. Az első futamban Enyingi Patrik (45.72 mp) a kilencedik helyen zárt.

A Kalics Krisztián, Takács Boglárka, Pázmandi Dominik, Szentgyörgyi Zita összeállítású magyar 4x100 méteres vegyes váltó pedig 41.21 másodperces országos csúccsal a hetedik helyen végzett.

Kozák Luca a női 100 méteres gátfutás elődöntőjében 12.86 másodperces időt futott, amivel nem került be a fináléba.

„Nem gondoltam volna, hogy ilyen időt tudok futni. Nagyon fáradt vagyok, de összességében örülök! Kicsit magamat is megleptem ezzel, mert életem harmadik legjobb eredménye” - értékelt a 2022-ben Eb-ezüstérmes Kozák.