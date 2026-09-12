Ismét ballisztikus rakétákat indított Észak-Korea, határozott választ ígérve a dél-koreai-amerikai-japán hadgyakorlatra

Észak-Korea;Dél-Korea;hadgyakorlat;ballisztikus rakéta;

2026-09-12 07:00:00 CEST

A rakéták mintegy 250 kilométert tettek meg, mielőtt a tengerbe csapódtak volna.

Több ballisztikus rakétát indított a területéről Észak-Korea a Japán-tenger irányába – jelentette be szombaton a dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága, alig egy nappal azt követően, hogy lezárult a térségben rendezett dél-koreai-amerikai-japán hadgyakorlat.

A tájékoztatás szerint

a rakétákat szombat hajnalban, Vonszan térségéből indították és mintegy 250 kilométert tettek meg, mielőtt a tengerbe csapódtak volna.

Mindeközben az észak-koreai védelmi miniszter, Kim Szonggi a kommunista ország állami médiájában éles szavakkal illette a térségben pénteken véget érő dél-koreai-amerikai-japán hadgyakorlatot, hangsúlyozva, hogy Phenjan határozott választ fog adni a műveletekre.

Észak-Korea legutóbb három hete indított körülbelül egy tucatnyi, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát, egy dél-koreai-amerikai hadgyakorlat idején. Jóllehet a hadgyakorlatot Donald Trump amerikai elnök kérésére lerövidítették, Kim Dzsongun észak-koreai vezető nagy befolyással bíró húga, Kim Jodzsong akkor azt mondta, az elnöki döntés mit sem változtat a hadgyakorlat barátságtalan jellegén.

Észak-Korea rendszeresen tiltakozik a régióban rendezett hadgyakorlatok ellen.