Ismét ballisztikus rakétákat indított Észak-Korea, határozott választ ígérve a dél-koreai-amerikai-japán hadgyakorlatra

Több ballisztikus rakétát indított a területéről Észak-Korea a Japán-tenger irányába – jelentette be szombaton a dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága, alig egy nappal azt követően, hogy lezárult a térségben rendezett dél-koreai-amerikai-japán hadgyakorlat.
A tájékoztatás szerint
a rakétákat szombat hajnalban, Vonszan térségéből indították és mintegy 250 kilométert tettek meg, mielőtt a tengerbe csapódtak volna.
Mindeközben az észak-koreai védelmi miniszter, Kim Szonggi a kommunista ország állami médiájában éles szavakkal illette a térségben pénteken véget érő dél-koreai-amerikai-japán hadgyakorlatot, hangsúlyozva, hogy Phenjan határozott választ fog adni a műveletekre.Kim Dzsongun közölte, Észak-Korea nukleáris erővé fejlesztené a haditengerészetét
Észak-Korea legutóbb három hete indított körülbelül egy tucatnyi, rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát, egy dél-koreai-amerikai hadgyakorlat idején. Jóllehet a hadgyakorlatot Donald Trump amerikai elnök kérésére lerövidítették, Kim Dzsongun észak-koreai vezető nagy befolyással bíró húga, Kim Jodzsong akkor azt mondta, az elnöki döntés mit sem változtat a hadgyakorlat barátságtalan jellegén.
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