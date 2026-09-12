Volodimir Zelenszkij arra kéri Donald Trumpot, hogy vessen ki súlyos szankciókat Oroszországra

Ukrajna;Egyesült Államok;szankciók;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2026-09-12 06:52:00 CEST

Az ukrán elnök szeptember végén New Yorkban találkozna Trumppal, az amerikai küldöttek moszkvai és kijevi tárgyalásai után.

Az ukrán elnök arra kérte pénteken amerikai kollégáját, Donald Trumpot, hogy haladéktalanul vessen ki súlyos szankciókat Oroszországra, így csökkenjen annak rakétagyártó kapacitása, miután egyre intenzívebbek az Ukrajna elleni orosz légitámadások.

Volodimir Zelenszkij a kijevi Jalta Európai Stratégia című fórumon úgy fogalmazott:

„Máris meg kell hozni a szankciókat. Ezeknek a szankcióknak súlyosaknak kell lenniük. (...) Időnként nem értem, miért nem születnek meg gyorsabban a döntések.”

– Haladéktalanul meg kell hozni a ballisztikus rakéták és a velük összefüggő fegyverek termelését korlátozó intézkedéseket – tette hozzá az ukrán elnök, aki szerint fontos, hogy az amerikai kormányzat és Trump elnök határozott döntéseket hozzon.

Csütörtöki kanadai látogatásán Zelenszkij közölte: azt tervezi, hogy szeptember végén New Yorkban találkozik Donald Trumppal, az amerikai küldöttek moszkvai és kijevi tárgyalásai után.

Oroszország és Ukrajna hónapok óta fokozza a hosszú hatótávolságú eszközökkel történő légicsapásokat, egyre gyakrabban polgári célpontok – gyárak, kőolajfinomítók, raktárak, energetikai, kikötői létesítmények és hajók – ellen.

Az Ukrajna elleni orosz légicsapások az elmúlt hónapban számos vállalat tulajdonát rongálták meg, egyebek mellett a fémkohászatban, a fekete-tengeri teherhajók elleni támadások pedig leállították az ukrajnai mezőgazdasági export nagy részét.

A rakétavédelmi eszközökben szűkölködő Ukrajna tart a tél közeledtétől is, amely során Moszkva hasonló károkat okozhat az energetikai rendszerben, mint 2025-ben.