Papp Sándor Zsigmond: Cikiségünk története

kutya;étterem;kamaszkor;Ciki;

2026-09-13 10:43:00 CEST

Eljön az idő, amikor a szülők már kínosnak, azaz cikinek számítanak a gyerekeik számára.

Azt hiszem, ez így igazságos.

Megyünk haza a kedvenc olasz éttermünkből, a nápolyi pizza finoman kibéleli a belsőnket. Ebben a tompa boldogságban igazából nem is kellene beszélni, csak szépen lépkedni egymás mellett, de aztán valamiért mégis elindul a társalgás, majd szó szót követve hirtelen kiderül, hogy mi bizony már cikinek számítunk Duskának.

Igazából egész listája van már a cikiségünkből, de ebből most nem akar felsorolni egyet sem, hiába próbáljuk észérvekkel győzködni, hogy mindenkinek jobb, ha tudjuk, mivel állunk szemben.

Valójában Bella volt a legcikibb. Hiába próbáltuk fegyelmezni, ő most erről mást egészen gondolt, talán a mediterrán hangulat ihlette meg, ezért vette lazábbra, olaszosabbra a figurát. Vagyis a kifejezett kérés ellenére mindent felnyalt a földről, felkapta a pincér táljáról leesett pizzavéget, és két falással eltüntette, mindenkihez odadörgölte az orrát, és persze hogy megugatta a fegyelmezetten viselkedő kollégáit is, akiket a gazdáik szép nyugodtan vezettek el az asztalunk mellett. Naná, hogy égett az arcunk. Próbáltuk volna magyarázni, hogy látták volna pár hete a vietnámiban, ott olyan volt, mint az angyal, mert ilyenkor minden szó csak mélyíti a sebet.

Aztán csak kiderült, hogy végül is az volt a legkínosabb a gyerek számára, hogy nem fegyelmeztük jobban a kutyát, és így nagyon kellemetlenül érezte magát a bőrében.

Mert a vendégek és a személyzet őt is egy kalap alá vette a harsány, rendetlen és mindenkit feszélyező famíliával, vagyis velünk. És most ő már nem nekünk akar megfelelni, a korábban olyannyira istenített szülőknek, hanem a világnak, a saját, egyre erősödő önképének. Nyilván más tulajdonságaink miatt is cikinek számítunk, de azokra most nem akart kitérni. Ismerős helyzet. Csak a barikád másik oldaláról. Élénken emlékszem arra az időszakra, amikor szentül meg voltam győződve arról, hogy nekem sorsolták ki a legkellemetlenebb szülőket. És ez milyen oltári nagy pech. Legszívesebben odacsapódtam volna másokhoz, vagy megkértem volna, hogy fogadjanak örökbe, legalább pár hónapig, amíg kiheverem anyámékat. Mert más szülők lazák voltak és modernek, okosak és higgadtak, felfogták, hogy én egy kamasztestbe zárt felnőtt vagyok már, akinek éppúgy van véleménye, akarata és ízlése, mint bárki másnak, és ezeket bizony érvényre is akarja juttatni. Saját maga akarja beosztani az idejét, és megértetni végre valakivel, hogy a matekleckénél igenis vannak fontosabb dolgok a világon.

Valahol mélyen persze sejtettem, hogy ezek az ideális szülők is átváltoznak, amint a vendégek, vagyis mi kilépünk a házból, de ezt gyorsan elhessegettem. Mindegy volt, csak jöjjön végre létre a csere, kerüljek át egy jóval megértőbb helyre, mert már egyszerűen elviselhetetlen, hogy mindent, de tényleg mindent el kell magyarázni az én begyöpösödött őseimnek (akkor még így hívták a boomert), akikbe semmi álmodozás nem szorult, már rég elfelejtettek élni, csak a kenyér- és tejjegy köti le a figyelmüket, meg hogy mi legyen a vasárnapi ebéd, ami általában úgyis mindig ugyanaz: húsleves és rántott hús. Borzalom! Ez még a börtönnél is rosszabb!!

Szerintem Duska nagyon jól szót értene az akkori önmagammal. Bár Dusi még nem itt jár, de már erre tart, a cikiségünk listája vélhetően hónapról hónapra bővülni fog, amíg nem tetőzik valahol az elviselhetetlenség határán, hogy aztán szépen lassan visszahúzódjon, ha szerencsénk van. És nagyon remélem, hogy szerencsénk lesz, ahogy apáméknak is volt velem, hiszen pár évre rá, már az volt nagyon is szerethető bennük, ami elől fejvesztve menekültem volna: a biztonság, az állandóság, hogy mindig van hová hazatérni. És mindig tele a hűtő, amikor érkezem.

Idejében jött a visszajelzés, mert már kezdtem elbízni magam. Azt hittem, hogy ha kisebb hibákkal ugyan, de olyan tűrhető szülővé fejlesztettem magam, aki ellen nem is érdemes lázadni, hiszen olyan jó fej. Olyan laza és megértő, hogy még az ellene szóló lázadásban is szívesen részt venne, ha úgy adódik. De most nem ez a szerep vár rám. Nem lehetek cinkos mindenben, mert nem ez a dolgom. Annyi történt, hogy az élet igazságot szolgáltat: most nekem kell szó nélkül tűrnöm, hogy mindaz, ami korábban jó volt, és bejött, most fokozatosan elviselhetetlenné válik. Emelt fővel elfogadni a most megfellebbezhetetlennek tűnő ítéletet: akár le is cserélhetnek képzeletben. Jó lenne most tanácsot kérni anyáméktól, hogy ők hogyan vészelték át ezt az időszakot, miben reménykedtek, mit találtak ki, milyen imákat mormoltak a párnájukba.

A legnagyobb jófejség most nyilván az, hogy cseppet sem törekszem erre, nem akarok fiatalos boomer lenni, nem tagadom meg önmagam, a rám kiosztott szerepet. Beleállok, mint a cövek.

Aztán suttyomban próbálok minél többet kihozni a szituból, mint Bella az olasz étteremben: nem törődve senkivel és semmivel, és persze bízva a tálról lepottyanó pizzavégekben. Lehet, hogy ciki, de legalább nem leszek éhes. Már ez is valami. A többit meg úgy is elrendezi a sors, a gondviselés vagy a véletlen. Egy nálam nagyobb úr. Talán ellene majd én lázadok fel, hogy jobban szeressen.