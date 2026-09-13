„A kormány hazudott”

ellenzék;KDNP;rendszerváltás;parlamenti vita;Toroczkai László;Mi Hazánk Mozgalom;Magyar Péter;

2026-09-13 10:02:00 CEST

Valamiféle tűzfalat kéne építeni a Mi Hazánk és a KDNP frakciói köré, amíg a Tisza kitermeli az igazi, konstruktív ellenzékét.

Sokan emlékszünk még a fenti mondatra sajnos/hál’ istennek, mely Tutsek vérbíró óta tán a legdurvább mondat volt a politikai nyilvánosságban; az Orbán nevű politikusféle mondta 1990-ben, talán emlékeznek a KISZ-titkárból öreg faszistává olvadó Disznófejű Nagyúrra, nem érdekes. Fel is szisszent anno mindenki, mert nem illett ezt a szót odavágni, és bizony akik ma odavagdossák egymás arcába, hogy hazudik, élükön a jelen miniszterelnökkel, hibát követnek el, mert részesei és okozói a közbeszéd eltoroczkaizálódásának.

Az, hogy a félherényi kriptonyilas pártocskának vagy a kádéempé nevű bűzös kis spanyolcsizmának öt perce van destruktív propagandája hirdetésére, egyszerűen aránytalan.

Két-három pesti kerületnyi embert képviselnek a 9,5 millióból 14-en, viszont mivel egyenrangúként szónokolhatnak a Házban, úgy néz ki, mintha léteznének. Súlyuknak megfelelő lehetőséget kéne csak kapniuk, két perc is sok, de jó, legyen két perc, egy durvaanyázáshoz, ami telik tőlük, az is elég, mert képtelenek kilépni az agresszív kismalac ketrecéből, aki mindent ignorál, csak azért is, szóval valamiféle tűzfalat kéne építeni köréjük.

A mai házszabály ugyanis kicsit olyan, mint a liberum veto, amikor egy szem képviselő megvétózhatta, semmissé tehette a parlament határozatát, amivel határozatképtelenné tette a lengyel slejmet, vagyisizé szejmet. A saját hülye és/vagy korrumpált nemessége gyengítette le és vágta haza a Lengyel-Litván Uniót evvel a XVI. század közepétől a XVIII. század végéig alkalmazott toxikus vétóval, megágyazva Lengyelország felosztásának, azaz a 123 évig tartó megszűnésének. A liberum veto az uniós vétójog analogonja, ahol egyhangúságot igénylő kérdésekben egyetlen kis spermium ország is képes volt megakadályozni a közös döntést vagy határozatot. Na szal a rendszerváltásnak nevezett jelenlegi kvázi békés, forradalmi jellegű kísérletben, ahol sztem frankón elférnek a keményebb húzások is, korlátozni kéne a faszistáknak biztosított fórumot; a liberalizmus túlhajtása, ha egy köpetnyi szélsőséges korlátozás nélkül propagálhatja embertelen vasságait.

Ahogy egy vétó hazavágta a lengyeleket, úgy ez a néhány széljobber hazavágja a parlamentet, ahhoz ugyanis, hogy egy kondérnyi gulyás ehetetlen legyen, elég csak egy kis darab kutyaszart belehajítani.

Tehát valahogy a pártok megszólalási lehetőségeinek idejét jobban a támogatottságukhoz kellene kötni ezekben a kvázi-forradalmi időkben, mert a két kis gittegyletnyi-hangyafitymányi ellenzéki párt, mely tehát a nagy párttal szinte azonos súllyal kap szót az ország nyilvánossága előtt, rendíthetetlenül olyan nézeteket és értékrendszereket propagál, amikkel nem az a baj, hogy mások, mint a kormánypártéi, hanem az, hogy hamis, szélsőséges és per definitionem antidemokratikus valóságfelfogások.

Itt van mindjárt a meglehetősen iskolázatlan, euroszkeptikus Toroczkai körzetvezető testvér, aki, úgy tűnik, antiromita (nem a Bari Károly-i értelemben használjuk a kifejezést, hanem a cigányellenesség jelölésére), xenofób és antiglobalista retorikájának antiszemita illata is van, mélyen hiszi, hogy a globalizmus a nemzeti szuverenitást, a kultúrát és a gazdaságot leginkább veszélyeztető háttérhatalmi folyamat, és a liberálglobalizmus mögött olyan tudjukkikből álló háttérhatalmi nemzetközi pénzügyi izék, bankárcsaládok és nemzetek feletti izék izélnek, pl a WEF és a WHO, Kohn és Grün, akik a nemzetállamok meggyengítésére törekszenek. Ezért át kell venni az irányítást Brüsszelben, karöltve olyan fasisztoid monszterekkel, mint a putyinszopó AfD, a magyar katonatemetőt meggyalázó Simion AUR-ja vagy az EU-ellenes, fajgyűlölő filozófus doktor Thierry Baudet, aki szintén Kutyin putyája, és annyira hülye, hogy szerinte a 9/11 hamis zászlós művelet volt és a Holdra szállás is kamu – látható, hogy a végzettség és a józan ész nem jegyesek.

De ez csak egyik oldala a dolognak. MP hazudott, márpedig hazudni nem szabad (Deák Ferenc): „Toroczkai Lászlónak a »Ha én lennék a miniszterelnök« című mesekönyvet ajánlottam, és megkértem, hogy hagyja abba az állandó hazudozást a Parlamentben. Erre ő gyáva, undorító féregnek nevezett…"

Nem, nem ez történt, Peti, próbálod elkenni a dolgot, hülyének nézve a publikumot. A gyönge idegzetű Toroczkai azon bukott ki, hogy MP aszonta, Toroczkai fideszes haverokkal beszélgetni járt a minisztériumokba, hogy családi cégeknek lobbizzon. Ettől borult ki a bili, azaz Toroczkai, és coming outolt a törpepárt Tudorja-Führerje; kiderült, hogy valójában igazi virtigli kocsmai tahó, akitől kiakadna még a tachométer is. Ez apróságnak tűnik, de MP csúsztatása nem kóser, olyan fideszes. Ezek a kisebb-nagyobb dolgok a lódításoktól a személyzeti politika furcsaságain át a számonkérés késlekedéséig ellenérzéseket szülnek a Tisza és MP támogatóinak és képviselőinek jó részében.

Ne feledjük, hogy MP ma is zabot hegyezne Kukutyinban, ha balról, balközépről és középről nem támogatják annyian és ha nincs Gundalf, a maradék független média zseniális oknyomozó újságírói és az ún. óellenzék képviselői, ha nincs Hadházy, Ligeti Miklós, a Vidéki Prókátor, vagy Marika néni.

Nélkülük MP még ma is otthon hegyezgetne, ugyanis nem lett volna rendszerváltás. Az, hogy fészbuk-kormányzás, nem baj, a social media tkp a közvetlen demokrácia fóruma és MP nagyon is helyesen teszi, hogy figyeli ezt a társadalmi barométert, ahol a középkorú középosztály, az ő támogatói bázisának a derékhada reagál (és ajvékol néha teljesen hülyén), és éppen hogy nagy barom volna, ha nem használná ki a digitális forradalom vívmányait. De jobban kéne figyelni.

Well, egy ilyen polipológiai feltevés: ha az a feszültség, amit efelől a mérsékelt centrista, balközép-szocdemféle és libernyák oldal felől érezhetni, növekszik, mert MP sem jellembeli, sem politikai értelemben nem képes és nem akarja követni ennek a markáns középosztálybeli entitásnak az elvárásait és tisztán, morális alapon megjeleníteni az érdekeit, a Tisza kitermeli az igazi ellenzékét. Mert EZ a mostani, ez kérem egy nagy lóvas. Nyomatják, nemcsak a Tudorka vezette hat törpe a fenti agyfallosz ideológiai moslékot a globalista háttérmittoménmiről, és tényleg mélyen hiszik, hogy a komcsi Tisza Brüsszel utasításait követi. Most látszik csak, hogy milyen minőségű káderek ezek, nem csoda, hogy leértünk Európa aljára. Mármost, ez a Tisza kebelén kibontakozható belső ellenzék konstruktív lesz, ha lesz, nem tagad mindent, mint a fent említett agresszív kismalac, hanem abszolúte támogatja a kormány alapvető, közös nemzeti érdekeket megvalósító, szakszerű lépéseit és megakadályozza az antidemokratikus, fideszes húzásokat, tehát nem csípőből kontráz mindent, mint az agresszív kismalac, akkor is, ha azzal a nemzetnek és a saját családjainak árt, lásd a jobber reakciókat a nyári energiakrízis áram- és víztakarékosságra vonatkozó felszólítására.

És egy vörös farok: Peti, ha elcseszed, nem hogy ugyanúgy fogunk elsöpörni, mint ahogy április 12-én a fidióta homo sovieticusokat, hanem sokkal mérgesebbek leszünk. Mert az igazi forradalmak nem akkor szoktak ám kirobbanni, amikor a legrosszabb. Hanem akkor, amikor úgy nézett ki, jobb lesz, és mégse lett jobb, és a a veszély fenyegetett, hogy visszajön Rákosi... Puszi.