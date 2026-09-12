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2026-09-12 13:40:00 CEST

Kizárta édesanyját egy kétéves gyermek egy ötödik emeleti szentendrei lakásból, a tűzoltók egy másik erkélyről átmászva segítettek

A helyzetet tovább bonyolította, hogy a kicsivel öthónapos testvére is a lakásban maradt. Most nem végzetesnek, hanem szerencsésnek bizonyult, hogy az egyik ablak nyitva volt.