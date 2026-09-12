Kizárta édesanyját egy kétéves gyermek egy ötödik emeleti szentendrei lakásból, a tűzoltók egy másik erkélyről átmászva segítettek

Bravúros mentés: csütörtök reggel Szentendrén, egy ötemeletes társasház harmadik emeleti lakásában egy kétéves gyermek kizárta az édesanyát a lakásból – tette közzé a Facebook-oldalán fotókkal illusztrálva a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, hogyan oldották meg a tűzoltók a szorult helyzetbe jutott család problémáját.
A váratlan helyzet következtében a kisgyermek mellett egy öthónapos csecsemő is egyedül maradt a lakásban, így a város hivatásos tűzoltóinak azonnal cselekednie kellett – olvasható a szombaton közzétett posztban.
Szerencsére az ablakok nyitva voltak, így a tűzoltók – rövid mérlegelés után – egy másik lakás erkélyéről kötélen átmásztak a bezárt lakás erkélyére, onnan a lakásba, majd kinyitották az ajtót – derült ki a bejegyzésből. Az ijedtségen kívül semmi baj nem történt, pedig a nyitott ablak miatt az eset akár tragédiával is végződhetett volna.