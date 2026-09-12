Magyar Kupa: hétgólos sikert aratott a Ferencváros Debrecenben

Ferencváros;Magyar Kupa;

2026-09-12 15:31:00 CEST

A címvédő Ferencváros szombaton könnyed, hétgólos győzelemmel kezdte meg szereplését a MOL Magyar Kupában a harmadosztályú DEAC vendégeként.

Az Európa-ligában főtáblás zöld-fehérek alig fél perc után már vezetést szereztek, szűk negyedórát követően pedig már 3-0-s előnyben voltak, így hamar eldőlt a továbbjutás kérdése. A fővárosi csapatból mesterhármast ért el az egyik nyári szerzemény, a szlovák válogatott Matus Bero.

A hazaiak a hajrában jártak legközelebb a becsületgól megszerzéséhez, amikor a kapufát találták el.

Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):

DEAC (NB III)-FTC 0-7 (0-4)

Debrecen, Egyetemi sporttelep. Játékvezető: Hanyecz Bence

DEAC: Lisztes B. – Maruscsák (Kiss B., 84.), Herczku, Vincze Á. (Kelemen Zs., a szünetben) – Jankelic, Lakatos B. (Burai, 84.), Lénárt Gá., Soltész J. (Török L., 63.), Szatmári I. – Lénárt Ge., Fekete V. (Bökönyi, 75.).

Ferencváros: Varga Á. – Nagy O., Lakatos Cs., Zohoré, O'Dowda (Osváth, 83.) – Keita (Madarász, 60.), Rommens – Levi, Bero (Zachariassen, 68.), Birmancsevics (Maiga, 68.) – F. Kovacevic (Bagi, 60.).

Gólszerzők: Bero (1., 7., 63), Lakatos Cs. (13.), F. Kovacevic (39.), Zachariassen (78. – 11-esből), Levi (89. – 11-esből)

Pénteken játszották:

Sopron (NB III)-Szegedi VSE (NB III) 6-3 (2-1)