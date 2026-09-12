Magyar Péter megígérte: azonos nemű párok is örökbe fogadhatnak

gyermekvédelem;örökbefogadás;nevelőszülők;azonos nemű párok;Magyar Péter;

2026-09-12 15:32:00 CEST

„Nem csak tervezzük, hanem meg is fogjuk változtatni” – ezt mondta a miniszterelnök az azonos nemű párok örökbefogadását tiltó szabállyal kapcsolatban.

Megváltoztatják az azonos nemű párokra vonatkozó rendelkezést: „egyértelmű, hogy meg fogjuk változtatni ezt a rendszert, nem a miniszternek, nem egy politikusnak kell döntenie ilyen esetekben, sem emberként, sem politikusként, hanem szakembereknek, akik meg tudják azt állapítani, hogy az adott kisgyermek számára milyen körülmények között érhető el az az élet, hogy utána boldog és kiegyensúlyozott tagja legyen a társadalomnak” – ezt Magyar Péter miniszterelnök mondta az A gyermekvédelmi rendszer aktuális helyzetének diagnózisát bemutató tájékoztatón. „Nem csak tervezzük, hanem meg is fogjuk változtatni” – tette hozzá újságírói kérdésre válaszolva.

Azt is megjegyezte, aki szerint bűnözők vagy embertelen körülmények között felnővő gyermek jobb helyen van, mint egy egyedülálló jó szülőnél, vagy két azonos nemű, vagy nem azonos nemű jó szülőnél, az az ő szememben egy kifejezetten gonosz ember.

2021. februárjában jelent meg az örökbefogadással összefüggő eljárásrendet módosító kormányrendelet, amely csak házaspároknak tette lehetővé az örökbefogadást. Az egyedülállók számára ezt külön miniszteri engedélyhez kötötte a Fidesz-kormány úgy, hogy a mindenkori családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulására van szükség az örökbefogadáshoz. Ezt megelőzően ugyanis az örökbefogadásra úgy volt lehetősége egy azonos nemű párnak, hogy mivel nem házasodhattak, egyikőjük, mint egyedül álló adta be a kérelmet. Novák Katalinnak, akkor még családokért felelős tárca nélküli miniszternek volt akkor a feladata ez az engedélyezés, aki korábban megjegyezte: Magyarországon homoszexuális párok eddig sem fogadhattak örökbe törvényesen gyermekeket. Ezért ezeket a párokat mi nem lehetetlenítettük el, egyszerűen bezártunk egy jogi kiskaput”. Majd hozzátette: „Ki merem jelenteni, hogy a homoszexuálisok örökbefogadásának kérdése pillanatnyilag nem szerepel a magyar emberek első száz problémája között”.

Lapunk az előző kormánytól többször próbált adatot kérni arról, hány ilyen engedély született 2021 óta, de választ nem kaptunk.