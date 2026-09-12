„Nem csak tervezzük, hanem meg is fogjuk változtatni” – ezt mondta a miniszterelnök az azonos nemű párok örökbefogadását tiltó szabállyal kapcsolatban.
A katolikus egyházfőnek nincs egyszerű dolga: a német püspökök már formalizálnák az azonos nemű párok megáldását, míg Afrika számos országában és Magyarországon Ferenc pápa korábbi reformjával is szembehelyezkedtek.
A pszichológusok legfőbb bűne az lehetett, hogy ismertették a tudományos bizonyítékokat, amely szerint a szeretetteljes család fontosabb a gyerekeknek, mint a szülők neme.
De ez továbbra sem jelent azonos elbírálást egy házassággal.
A katolikus egyházfő erről bíborosok előtt beszélt Vatikánban, ugyanakkor leszögezte, hogy az egyház továbbra sem ismerti el a homoszexuálisok házasságát, és bűnnek tartja a kapcsolatukat is.
Nádasdy Ádám beszélgetett Nyáry Krisztiánnal a Nem kötelező 2. című kötetről, melyben azonos neműek közti szerelemről szóló művek kaptak helyet.
A Háttér Társaság tudatosságnövelő és érzékenyítő kampányt indít a témában.