Magyar Péter belengette, hogy Hont András lehet az Index főszerkesztője, az Indamedia cáfol

Mai, gyermekvédelmi sajtótájékoztatójának egy pontján lengette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy az Index következő főszerkesztője Hont András Fidesz-propagandista lehet.
A kormányfő a sajtótájékoztatón felidézte Orbán Viktor egy tavaly áprilisi interjúját, amit Hont Andrásnak adott, és ahol a volt miniszterelnök kifejtette: „Szerintem az állami gondozásban lévő gyerekek ellátása rendben van. Lehetne jobb, de rendben van. Vállalható. A magyar állam azt tudja mondani: igen, a ránk bízott gyerekekkel tisztességesen bánunk, megfelelő helyen vannak, megfelelő körülmények között, és megfelelően felkészített emberek foglalkoznak velük.” Hont András jelenleg a Fidesz-közeli ÖT című YouTube-csatornát és portált vezeti, az említett interjú is itt hangzott el, Magyar Péter pedig ezt felidézve úgy mutatta be a propagandistát, mint az Index leendő főszerkesztőjét.
A Vaszily Miklós és Ziegler Gábor tulajdonában álló Indamedia Zrt. ezt követően közleményt juttatott el a 24.hu-nak, amelyben jelezte:
„Az Indamedia részéről semmilyen, az Index szerkesztőségének vezetését érintő változtatás nincs napirenden.”
A lap főszerkesztője egyébként jelenleg Gedei Norbert korábbi főszerkesztő-helyettes, aki májusban vette át a stafétát Fekete-Szalóky Zoltántól. Ő öt és fél év után távozott az Index éléről és a TV2 tanácsadója lett.Hont András azt állítja, hogy ő nem is kampányolt Orbán Viktornak, hamarosan minden értelmet nyer majdHont András szerint nem tőle kell kérdezni, miért őt találta meg egy gazdag Fidesz-szimpatizáns 500 millió forinttalAz igazán arrogáns politikai kommunikációt továbbra is a Fidesz és a szolgálatában maradt média képviseli