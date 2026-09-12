Magyar Péter: Balog Zoltán ajánlotta kitüntetésre Orbán Viktornak a bicskei gyermekotthon pedofil exigazgatóját

Orbán Viktor;Balog Zoltán;Magyar Péter;

2026-09-12 16:32:00 CEST

A miniszterelnök Orbán Viktor találós kérdését válaszolta meg.

Ugyanaz a Balog Zoltán javasolta Orbán Viktornak kitüntetésre a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját, aki később kijárta az elnöki kegyelmet Novák Katalinnál Kónya Endre pedofilsegítőnek - jelentette ki Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök rövid posztja azt követően érkezett, hogy Orbán Viktor Kötcsén balladai homályban hagyta, kinek a javaslatára terjesztette fel 2016-ban kitüntetésre a szexuális bűncselekményekért elítélt igazgatót, Vásárhelyi Jánost. A volt kormányfő az azt firtató kérdésre, hogy miért terjesztette fel, annyit reagált: valaki felterjesztette hozzá.

Balog Zoltán 2012 és 2018 között a második és harmadik Orbán-kormány emberi erőforrás minisztere volt, és miután kiderült, hogy ő lobbizta ki Kónya Endre elnöki kegyelmét Novák Katalinnál, a kegyelmi botrányba belebukott köztársasági elnöknél, elismerte, hogy támogatta a kérvényt, de református püspöki posztjáról nem volt hajlandó lemondani, csak a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöki tisztségéről.

Vásárhelyi Jánosról korábban a HVG tárta fel, hogy már 1990-ben is úgy került a bicskei gyermekotthon élére, hogy előző munkahelyéről egy szexuális zaklatással kapcsolatos ügy miatt kellett távoznia. A gyermekotthon vezetőjeként rendszeresen bántalmazta szexuálisan a gyámsága alá tartozó fiúkat, ami miatt a Győri Ítélőtábla 2019 szeptemberében jogerősen nyolc év fegyházbüntetésre és nyolc év közügyektől eltiltásra ítélte. Idén áprilisban szabadon engedték.