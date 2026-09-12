Magyar Kupa: megszenvedett a továbbjutásért a Paks és a Debrecen is

Debrecen;Paks;Magyar Kupa;

2026-09-12 17:38:00 CEST

A kétszeres kupagyőztes Paks 2-1-re győzött az NB II-es Kazincbarcika, a DVSC pedig 90. percben szerzett góllal nyert 3-2-re az NB III-as Gödöllő vendégeként a Magyar Kupa harmadik fordulójában, ezzel mindkét élvonalbeli együttes a 32 közé jutott.

A paksiak már az első percben hátrányba kerültek a tavaly még szintén az NB I-ben futballozó barcikaiak otthonában, de Hahn János fejesével a 37. percben egyenlítettek, a továbbjutást jelentő találatot pedig Silye Erik szerezte fél órával a mérkőzés vége előtt.

A hatszoros kupagyőztes Debrecen két góllal vezetett a szünetben, a harmadosztályú Gödöllő azonban a második félidő közepén egyenlített. A vendégek végül Szendrei Ákos 90. percben elért találatának köszönhetik a továbbjutást.

A másodosztályban a feljutásért küzdő Kecskeméti TE kilencgólos mérkőzésen múlta felül az NB III-ban szereplő Tatabányát. A vendégek 3-1-re is vezettek az első félidőben, de közvetlenül a szünet előtt és után a hazaiak is betaláltak, végül az 5-4-es végeredményt Kovács Barnabás állította be a 67. percben.

A győztesek a 32 közé jutottak. A következő forduló sorsolása hétfőn 19.30-kor kezdődik az M4 Sport stúdiójában.

Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):

Kazincbarcika SC (NB II)-Paksi FC 1-2 (1-1)

Gödöllői SK (NB III)-Debreceni VSC 2-3 (0-2)

Majosi SE (NB III)-Nyíregyháza Spartacus FC 1-8 (1-4)

Nagykozár KSE (megyei I.)-Kisvárda 0-9 (0-4)

TFSE (megyei I.)-Vasas FC 1-3 (0-1)

Bajai LC (megyei I.) - Kispest-Honvéd FC 0-7 (0-5)

Iváncsa KSE (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 0-4 (0-2)

Harta SE (megyei I.)-Bicskei TC (NB III) 0-1 (0-0)

FC Hatvan (megyei I.)-Kaposvári Rákóczi (NB III) 1-4 (1-3)

Tatabánya (NB III)-Kecskeméti TE (NB II) 4-5 (2-3)

Mátészalkai MTK (NB III)-Kozármisleny (NB II) 1-3 (0-3)

Karancslapujtő (megyei I.)-FC Tiszaújváros (NB III) 2-4 (1-3)

Szolnoki MÁV FC (NB III)-Komárom VSE (NB III) 3-1 (0-1)

Hévíz SK (megyei I.)-Soroksár SC (NB II) 1-6 (1-2)

Monor SE (NB III)-FC Nagykanizsa (NB II) 1-1 (0-0, 1-1, 1-1) - tizenegyesekkel: 7-6

Cigánd SE (NB III)-FC Dabas (NB III) 3-2 (1-0, 1-1, 1-1) - hosszabbítás után

Diósgyőri VTK (NB II)-Videoton FC Fehérvár (NB II) 4-1 (3-0)

Haladás FC (NB III)-Tiszafüredi VSE (NB III) 4-0 (1-0)