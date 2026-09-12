Szoboszlaiék a Fulhammel nem bírtak, a Chelsea egy újonccal játszott döntetlent

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a Fulham elleni gól nélküli mérkőzést, míg Kerkez Milios a szünetben lépett pályára csereként. A Liverpool sorozatban harmadik döntetlenjét játszotta a Premier League-ben az Anfielden.
Tóth Alex az előző két fordulóval ellentétben bekerült ugyan a Bournemouth mérkőzéskeretébe, de a Brentford ellen sem kapott játéklehetőséget, csapata pedig 2-2-es döntetlent ért el.
Folytatta remeklését az újonc Hull City, amely továbbra is veretlen és nyolc szerzett pontjával továbbra is az élmezőnyhöz tartozik. A tigrisek ezúttal a Chelsea vendégeként játszottak 2-2-es döntetlent.
Az Európa-liga-győztes Aston Villa megszerezte első gólját az idényben, de továbbra is nyeretlen, és már három vereségnél tart, szombaton a Nottinghamtől kapott ki hazai pályán.
Premier League, 4. forduló
Liverpool-Fulham 0-0
Aston Villa-Nottingham Forest 1-2
Bournemouth-Brentford 2-2
Chelsea-Hull City 2-2
Crystal Palace-Ipswich Town 2-3
Később:
Tottenham Hotspur-Everton 18.30 (tv: Spíler 1)
Sunderland-Arsenal 21.00 (tv: Spíler 1)
Vasárnap:
Coventry City-Brighton 15.00 (tv: Spíler 1)
Manchester United-Manchester City 17.30 (tv: Spíler 1)
Hétfő:
Leeds United-Newcastle United 21.00 (tv: Match 4)