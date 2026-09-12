Szoboszlaiék a Fulhammel nem bírtak, a Chelsea egy újonccal játszott döntetlent

Premier League;Szoboszlai Dominik;

2026-09-12 18:18:00 CEST

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán az idénybeli első pontját megszerző Fulhammel az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójában szombaton.

Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a Fulham elleni gól nélküli mérkőzést, míg Kerkez Milios a szünetben lépett pályára csereként. A Liverpool sorozatban harmadik döntetlenjét játszotta a Premier League-ben az Anfielden.

Tóth Alex az előző két fordulóval ellentétben bekerült ugyan a Bournemouth mérkőzéskeretébe, de a Brentford ellen sem kapott játéklehetőséget, csapata pedig 2-2-es döntetlent ért el.

Folytatta remeklését az újonc Hull City, amely továbbra is veretlen és nyolc szerzett pontjával továbbra is az élmezőnyhöz tartozik. A tigrisek ezúttal a Chelsea vendégeként játszottak 2-2-es döntetlent.

Az Európa-liga-győztes Aston Villa megszerezte első gólját az idényben, de továbbra is nyeretlen, és már három vereségnél tart, szombaton a Nottinghamtől kapott ki hazai pályán.

Premier League, 4. forduló

Liverpool-Fulham 0-0

Aston Villa-Nottingham Forest 1-2

Bournemouth-Brentford 2-2

Chelsea-Hull City 2-2

Crystal Palace-Ipswich Town 2-3

Később:

Tottenham Hotspur-Everton 18.30 (tv: Spíler 1)

Sunderland-Arsenal 21.00 (tv: Spíler 1)

Vasárnap:

Coventry City-Brighton 15.00 (tv: Spíler 1)

Manchester United-Manchester City 17.30 (tv: Spíler 1)

Hétfő:

Leeds United-Newcastle United 21.00 (tv: Match 4)