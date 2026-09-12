Ez a Vuelta nem lehet már másé, csak Masé

Vuelta a Espana;országúti kerékpáros körverseny;

2026-09-12 18:38:00 CEST

A spanyol Mikel Landa nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny utolsó előtti, 20. szakaszát, míg összetettben honfitársa, Enric Mas maradt az élen.

Az utolsó hegyi etapon, a szombati királyszakaszon La Calahorra és Collado del Alguacil között tekert a mezőny 186,6 kilométert megtéve. Az út során meg kellett mászni egy harmadik, majd három első kategóriás emelkedőt, végül a cél 1884 méteren volt.

A szökéseket követően 14 fős boly állt össze az élen, s előnye nyolc percre nőtt, amikor még nagyjából 100 kilométer volt hátra. A második első kategóriás emelkedőre már csak kilencen tekertek fel az élcsoport tagjaként - közben a belga Wout van Aert bebiztosította elsőségét a pontversenyben -, a harmadik tetejéig pedig ez a csoport is szétszakadt. Hárman maradtak: Mikel Landa, a norvég Tobias Johannessen és a belga Ramses Debruyne haladt az élen. A célig vezető kiemelt kategóriás emelkedő 8,3 kilométeres volt, ezen Landa tempóját nem bírta Johannessen és Debruyne, ők a második és a harmadik helyen értek célba.

Az összetettért hajtók hátránya kilenc és fél perc is volt, de a végéig csökkent. Egy darabig rendre a Tokióban olimpiai bajnok ecuadori Richard Carapaz próbálkozott megindulásokkal, neki jelentős előnyt kellett volna kialakítania közvetlen riválisaival szemben, hogy a negyedik helyről előre lépjen, az éllovas Enric Mas, valamint az utána következő szlovén Primoz Roglic és az osztrák Felix Gall azonban nem hagyta ellépni őt, miközben egymásra is figyeltek. Az utolsó emelkedőn Gall volt a legerősebb, őt Mas követte és Roglic zárta a sort hármójuk külön versenyében. A különbségek ugyan csökkentek összetettben, de a sorrend nem változott az első három helyen. Ezzel minden valószínűség szerint spanyol győztese lesz a Vueltának, mivel a viadal vasárnap a Granada környéki 112 kilométeres szakasszal zárul, melyen nem várhatók változások.

20. szakasz, La Calahorra-Collado del Alguacil, 186,8 km, hegyi befutó

1. Mikel Landa (spanyol, Soudal Quick-Step) 4:58:01 óra

2. Tobias Johannessen (norvég, Uno-X Mobility 47 másodperc hátrány

3. Ramses Debruyne (belga, Alpecin-Premier Tech) 1:27 perc h.

...13. Felix Gall (osztrák, Decathlon CMA CGM) 6:37 p h.

14. Enric Mas (spanyol, Movistar) 6:54 p h.

15. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-BORA-hansgrohe) 7:32 p h.

Az összetett élcsoportja

1. Mas 70:56:58 óra

2. Roglic 2:15 perc hátrány

3. Gall 2:44 p h.