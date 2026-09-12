Tíz góllal verte a Nyköbinget a Győr

női kézilabda;Bajnokok Ligája;Győri Audi ETO KC;

2026-09-12 18:52:00 CEST

Az előző idényben ezüstérmes Győri Audi ETO KC házigazdaként 35-25-re legyőzte a dán Nyköbing Falstert szombaton a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.

A győriek nehezen lendültek játékba, csaknem hat perc telt el, mire gólt tudtak szerezni, és a tizedik percben még csak 3-2-re vezettek. Ekkor azonban „robbantott” az ETO, és egy 7-0-s sorozattal tulajdonképpen eldöntötte a mérkőzést. A dánok kétszer is időt kértek, majd a szünetig hátralévő időben tartani tudták a különbséget. A győriek úgy vezettek 18-10-re egy félidő után, hogy 13 lövést is elhibáztak, viszont remekül védekeztek, ennek köszönhetően tizeneggyel több kísérletük volt, mint ellenfelüknek.

Az első felvonásban osztálykülönbség volt a csapatok között, a másodiknak pedig már nem volt különösebb tétje, és ez látszott a játék képén is. Bár a 33. percben - első alkalommal - már tíz gól volt közte, a folytatásban két 3-0-s sorozattal csökkentette hátrányát a Nyköbing (27-22). Per Johansson győri vezetőedző egyáltalán nem volt elégedett az ekkor látottakkal, és a meccs háromnegyedénél az utolsó időkérési lehetőségét is kihasználta.

Erre remek védekezéssel, labdaszerzésekkel és az üres kapuba dobott gólokkal reagált a Győr, amely egy újabb 7-0-s szériával visszaállította a korábbi különbséget. A dánok akkor is ragaszkodtak a kapus nélküli játékhoz, amikor sorozatban kapták a gólokat, ennek is köszönhette az ETO, hogy ilyen simán nyert, pedig 22 lövést rontott a hatvan perc során.

A jövő hétvégén mindkét magyar BL-csapat Norvégiába utazik: az ETO vasárnap a norvég Storhamar HE vendége lesz, a Ferencváros pedig szombaton a Sola HK otthonában szerepel.

Az FTC csoportjában a CSM Bucuresti szombaton odahaza 36-26-ra nyert a montenegrói Buducnost Podgorica ellen. Kuczora Csenge egy találattal járult hozzá a sikerhez, Faluvégi Dorottya ezúttal nem volt eredményes.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló

B csoport: Győri Audi ETO KC-Nyköbing Falster (dán) 35-25 (18-10)

A csoport: FTC-Toyota Kovács - Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 40-29 (21-12)