Újabb robbanás történt egy bolgár fegyverraktárnál, a szabotázst is vizsgálják

tűz;Bulgária;szabotázs;fegyverraktár;

2026-09-13 09:38:00 CEST

Az üzem tulajdonosa már korábban célpontja volt az orosz hatóságoknak.

Vizsgálat indult Bulgáriában, miután tűz ütött ki az EMCO egyik fegyverraktáránál Tsareva Livada falu közelében. A hatóságok a szabotázs lehetőségét és azt is vizsgálják, lehet-e kapcsolat a mostani eset és a vállalat egy másik telephelyén augusztusban történt korábbi tűzeset között - írja a Reuters.

A mostani tűzben nem jelentettek sérülteket.

Ivan Demerdzsiev belügyminiszter szombaton arról beszélt, hogy a tüzet megfékezték, a történtek kivizsgálása pedig folyamatban van. A korábbi hasonló eseteket is áttekintik az EMCO és más vállalatok raktárainál, hogy kiderüljön, van-e közöttük összefüggés vagy hasonló mintázat. A miniszter közölte, a külső beavatkozást sem zárják ki.

Az EMCO később közleményben azt írta, hogy a tűz szabotázs következménye volt. A vállalat arra hivatkozott, hogy 2011 óta több mint tíz hasonló eset történt bolgár védelmi ipari cégeknél, de gyanúsítottakat nem nevezett meg. Slavcho Dimiev, az EMCO termelőüzemeinek vezetője megerősítette, hogy szombaton tűz volt a telephelyen, ahol elmondása szerint főként lőszert tárolnak, köztük kis mennyiségű közepes kaliberű lőszert. A cég azzal is vádolta a hatóságokat, hogy nem védik megfelelően a védelmi létesítményeket.

Az EMCO-t Emilian Gebrev bolgár fegyverkereskedő vezeti. A bolgár ügyészség korábban azt állította, hogy Gebrev volt az orosz operatív személyek által a létesítményei ellen elkövetett támadások célpontja. 2024-ben Bulgária hat orosz állampolgár ellen adott ki elfogatóparancsot, akiket azzal vádoltak, hogy részt vettek az EMCO olyan fegyverraktárainak megsemmisítésében, amelyekben 2011 és 2020 között Ukrajnába és Georgiába irányuló exportra szánt lőszert tároltak. Az ügyészek akkor azt közölték, hogy okuk van kapcsolatot feltételezni a bulgáriai robbanások, a Gebrev elleni 2015-ös mérgezési kísérlet és a 2014-es csehországi lőszerraktár-robbanások között. Moszkva visszautasította ezeket a vádakat.