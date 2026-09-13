Kétszáz embert kellett evakuálni egy Horvátországban pusztító tűz miatt

tűz;Horvátország;evakuálás;

2026-09-13 10:13:00 CEST

Több épület megrongálódott, a károk pontos mértékét azonban csak a terület átvizsgálása után lehet megállapítani.

Mintegy kétszáz embert evakuáltak szombatról vasárnapra virradó éjszaka a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt, miután a lángok Milna térségében lakóházakat és turisztikai létesítményeket is megközelítettek. Súlyos sérültről nem érkezett jelentés, néhányan füstmérgezést szenvedtek - írta vasárnap a Večernji list című horvát napilap a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint.

Slavko Tucaković országos tűzoltóparancsnok közlése szerint az evakuáltakat Supetar sportcsarnokában és Postira egyik közösségi központjában helyezték el. A veszélyeztetett területeken külföldi turisták is tartózkodtak. A helyzet az éjszaka Milna környékén több helyen súlyossá vált: a tűzoltók lakóházakat és más épületeket védtek, miközben a tűz az Osibova-öböl és Baterija felé terjedt.

Tucaković szerint több épület megrongálódott, a károk pontos mértékét azonban csak a terület átvizsgálása után lehet megállapítani. Vasárnap reggel már nem volt nyílt láng, a tűzoltók azonban továbbra is a helyszínen maradtak, hogy megakadályozzák az újabb fellobbanásokat. A tűz csütörtök este keletkezett Ložišća közelében, és az elmúlt napokban nagy területen pusztított a bozótosban, az aljnövényzetben és a fenyőerdőben. Az oltást az erős szél és a nehezen járható terep is nehezítette. A földi egységek mellett tűzoltó repülőgépeket is bevetettek.

A tűzoltók az elmúlt napokban Ložišća, Bobovišća és Milna térségében házakat és más épületeket védtek. Korábban a tengeri evakuálás lehetőségére is felkészültek, akkor azonban még nem volt szükség nagyobb szabású kitelepítésre.