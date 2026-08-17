Nem zárják ki a horvát rendőrök, hogy terrorcselekmények voltak a Zára környéki gyújtogatások

A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség (USKOK) is bekapcsolódott annak a négy embernek az ügyébe, akiket a Zára (Zadar) környéki szándékos tűzokozásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálja, fennállhat-e a terrorcselekmény bűncselekményének gyanúja – közölte az Index című horvát hírportál hétfőn. A horvát rendőrség három horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva tíz helyen szándékosan okoztak tüzet Zára megye térségében augusztus 14-15-én.
A rendőrség közlése szerint a 46, 45 és 42 éves horvát férfi, valamint a 33 éves lengyel nő nyílt lánggal, illetve öngyújtóval meggyújtott éghető anyaggal okozta a tüzeket, és ezzel emberek életét, valamint nagy értékű vagyont veszélyeztetett. A négy embert szombat este fogták el, miután a rendőrség lakossági bejelentést kapott arról, hogy Benkovac tágabb térségében az út mellett tüzet gyújtanak. A rendőrök nem sokkal később egy zárai rendszámú személygépkocsiban találták meg és vették őrizetbe őket. A házkutatás során a 42 éves férfinál egy félautomata puskát és 44 ahhoz tartozó lőszert, a 46 éves férfinál pedig egy pisztolyt és több mobileszközt foglaltak le.Feltételezett gyújtogatókat vettek őrizetbe Horvátországban
Horvátországban az utóbbi napokban több nagy kiterjedésű erdő- és bozóttűz pusztított. A legsúlyosabb az Omis térségében, Lokva Rogoznicánál a múlt csütörtök este keletkezett tűz volt, amely mintegy ezer hektárt érintett, lakóépületeket és járműveket is megrongált. Egy ember meghalt, több mint negyvenen megsérültek és több ezer embert kellett ideiglenesen biztonságos helyre menekíteni. Pénteken Dugi Otokon is nagy tűz ütött ki, ahol a lángok lakó- és üdülőépületeket veszélyeztettek. Amint arról mi is beszámoltunk, az erőtüzek elől legalább 58 magyart kellett kimenekíteni, egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba.Most Horvátország egyik legnagyobb szigetén ütött ki tűz, a lángok lakóházakat is fenyegetnekLegalább 58 magyart kellett menekíteni a horvátországi erdőtűz előlTöbb száz embert kellett menekíteni Dél-Horvátországban egy pusztító erdőtűz elől