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2026-08-17 19:14:00 CEST

Nem zárják ki a horvát rendőrök, hogy terrorcselekmények voltak a Zára környéki gyújtogatások

A hatóságok arra eddig nem találtak bizonyítékot, hogy a szándékosan keletkezett tűzeseteknek köze lenne a néhány nappal ezelőtti erdő- és bozóttüzekhez, amelyek miatt magyarokat is menekíteni kellett.