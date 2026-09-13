Ókovács Szilveszter nem ad többé személyes nyilatkozatot a köztévének

közmédia;Ókovács Szilveszter;Magyar Állami Operaház;Magyar Péter;

2026-09-13 16:31:00 CEST

Nem tetszett neki, ahogy az egyik operaházi konfliktust feldolgozták.

Nem kíván a továbbiakban személyes nyilatkozatot adni a köztévének a Magyar Állami Operaház főigazgatója.

Ókovács Szilveszter egy vasárnap délutáni Facebook-bejegyzésében azt kifogásolta, ahogyan a köztévé egy, az Operát érintő ügyet feldolgozott. Állítása szerint az aznapra kért interjújából nyolc másodperc sem került adásba, az intézmény pedig a tartalmi narrációval együtt 21 másodpercet kapott, a hírolvasói felvezetés egy vonatkozó mondatával együtt pedig talán 25 másodpercet. Úgy számolt, hogy a műsorban a „megtámadott fél” álláspontja 19, a „balettpetíciózó, békétlen” Harangozó Gyula pedig 81 százalékot kapott. Azt is sérelmezte, hogy nem hangzott el az a közlése, amely szerint Harangozó Gyula 2005-ös bécsi munkakezdésekor 24 táncost cserélt le minőségi indokokra hivatkozva.

A bejegyzésben Ókovács Szilveszter azt állította, hogy a petíció lényege, hogy keresztbe tegyenek Leblanc Gergely minisztériumi tanácsadó testületi felkérésének. Azt írta, terveik szerint Leblanc Gergely később Solymosi Tamás Kossuth-díjas balettigazgató utódja lehetne, ezt pedig szerinte egy „70+-os zárt lobbi” nagyon nem akarja. Egyebekben azt is sérelmezte, hogy a köztévé anyaga egy előző napi Telex-cikk kezdősorával indult, miközben a forrást nem jelölték meg. Ókovács Szilveszter a poszt végén azt írta, személyes nyilatkozati szinten befejezte az új köztévével, majd azt kérdezte: „Ugye, megértik, hogy személyes nyilatkozati szinten befejeztem az új köztévével, akinek csak fügefalevélként kellettem?

A bejegyzéshez hozzászólt a kormányfő is. Magyar Péter viccesnek tartja, hogy Ókovács Szilvesztert éveken át nem zavarta, hogy „a hatalmon kívül senki nem szólhatott ott”. A miniszterelnök azt állította, amikor az ellenzék vezetőjeke volt, akkor egyetlen másodperc sem jutott a közmédiában, miközben Ókovács Szilveszter egyik családtagja - aki azóta képviselő lett - több fórumon hazudott róla és gyalázkodott. „Akkor nem jöttél százalékokkal…” - bökött oda.