Pert nyertek az elbocsátott sztrájkoló operaházi dolgozók, Ókovács Szilveszter köteles visszavenni őket

sztrájk;elbocsátások;Ókovács Szilveszter;Magyar Állami Operaház;Fővárosi Törvényszék;elsőfokú ítélet;Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete;

2026-09-03 22:22:00 CEST

Az elsőfokú ítélet haladéktalan végrehajtására szólította fel az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete a Magyar Állami Operaház főigazgatóját, akit lemondásra is felszólítottak.

A 2024-es sztrájk miatt elbocsátott, és perközöséget alkotó tagtársaink és művésztársaink ügyében a mai napon megszületett az elsőfokú ítélet. A Fővárosi Törvényszék ítélete szerint a Magyar Állami Operaház (MÁO) köteles munkaviszonyukat a felmondás napjáig visszamenőlegesen helyreállítani, valamint elmaradt munkabérüket és becsült játékpénzüket távolléti díjként kifizetni – írja a honlapján az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete.

Az érdekvédők elvárják az intézmény jelenlegi főigazgatójától, Ókovács Szilvesztertől az ítélet tudomásulvételét,

az abban foglaltak haladéktalan végrehajtását, továbbá az ártatlanul meghurcolt tagtársainktól történő személyes bocsánatkérését, és főigazgatói posztjáról történő haladéktalan lemondását.

Az ítélet indoklásába az eljáró bírónő belefoglalta, hogy a MÁO által benyújtott adatok szerint az intézmény pénzügyi helyzete a sztrájk óta nemhogy romlott volna, hanem egyenesen 2,1 milliárd forinttal javult, így az elbocsátások gazdasági indokokra történő hivatkozását nem találta megalapozottnak. Fontosnak tartotta előadni azt is, hogy a per során az a benyomása támadt, hogy a 2024-es sztrájkot, a munkavállalók Alaptörvényben biztosított munkabeszüntetéshez való jogának (sztrájk) gyakorlását alperes személyes sértésnek tekinti, és az elbocsátásokat a bosszú eszközeként alkalmazta – írták a közleményben.

A szakszervezet szerint a bíróság döntése egybevág az általuk folyamatosan hangoztatott, következetes állásponttal, miszerint az elbocsátások indokául felhozott érvek nem állnak meg, csupán a valós ok leplezéséül szolgáltak, amely a társulat megfélemlítése és a sztrájk zászlóvivőin történő bosszúállás voltak.