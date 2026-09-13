Kétnapos DPK-tábort szerveznek Rákay Philipék Lakiteleken

Rákay Philip;Lakitelek;Digitális Polgári Körök;

2026-09-13 15:58:00 CEST

Deutsch Tamás, Bayer Zsolt és Takács Péter is fellép az eseményen.

Október 17-18-án DPK-tábort rendeznek Lakiteleken Rákay Philipék - írja a 24.hu a szervezők közleménye alapján.

A kétnapos eseményt a közleményben a „polgári közösség legnagyobb országos találkozójának” nevezték.

A részvétel ezúttal fizetős: a normál belépő 6000 forint, emellett akár 100 ezer forintos támogatói jegyet is lehet vásárolni. A szállás költségét külön a résztvevőknek kell állniuk. A 24.hu kiemeli, hogy a Fidesz-kormány időszakában tartott Digitális Polgári Körök gyűlésein a részvétel ingyenes volt.

A szervezők nappal közéleti és kulturális panelbeszélgetésekkel, estére pedig élő zenével, DJ-vel és food truckokkal várják a résztvevőket. A meghirdetett fellépők között Deutsch Tamás, Bayer Zsolt és Takács Péter neve szerepel. Arról ugyanakkor egyelőre nincs információ, hogy Orbán Viktor headlinerként is fellép-e a rendezvényen.