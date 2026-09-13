Szeretett volna az autósport is tao-pénzeket kapni, a Századvégtől rendeltek erről tanulmányt

autósport;TAO;

2026-09-13 16:49:00 CEST

A 2022-ben készült tervben 8 milliárd forint jutott volna infrastruktúrára.

Évi 10 milliárd forintos tao-forrással számolt az autó- és motorsport támogatására a Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. (HUMDA) egy 2022-es tervben. A ma már felszámolás alatt álló állami cég a tao-rendszer autósportra történő kiterjesztésének gazdasági megalapozására 6 millió forintért készíttetett hatástanulmányt a Századvéggel - írja a 444 a birtokába került dokumentumok alapján.

A tervezett 10 milliárd forintból 8 milliárdot infrastruktúra-fejlesztésre fordítottak volna, az utánpótlás 850 millió forintot kapott volna, míg 400 milliót a szakszövetségre és annak fejlesztésére szántak. A 444 szerint a tao keretében ennél nagyobb összeget évente csak a labdarúgás tudott összegyűjteni.

A Századvég azt vizsgálta, hogy az autósporthoz kapcsolódó ágazatok gazdasági és adóteljesítménye indokolhatja-e a 10 milliárdos forrásigényt. A nagykereskedelem, a gépjármű- és motorkerékpár-kereskedelem és -javítás, a mérnöki és építészmérnöki tevékenység, valamint az információtechnológiai szolgáltatások 2021-re becsült tao-hatását összesen 353,6 milliárd forintra tették. Ehhez képest a HUMDA által tervezett összeg 2,8 százalékot jelentett, ezért a tanulmány készítői megfontolásra érdemesnek tartották a tao kiterjesztését az autósportra.

A dokumentum ugyanakkor nem vizsgálta, hogy a 10 milliárd forintos forrás megtérülne-e, és azt sem mutatta be, milyen különbség lenne a tao-támogatás nélküli és az abból részesülő autósport között.

A tao bevonása a HUMDA stratégiájában is megjelent, amelyet Szujó Zoltánnal, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökével közösen készítettek. A HUMDA akkori vezérigazgatója, Weingartner Balázs egy 2022 végi rendezvényen az autósport és az állam hatékony, átlátható együttműködését nevezte kulcsfontosságúnak. Szujó Zoltán arról beszélt, hogy a tao-rendszerre vonatkozó, döntéshozók által elfogadott autósportos javaslatok további lehetőségeket nyithatnának a területen.