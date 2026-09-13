Negyven magyart evakuáltak a horvátországi Brač szigeten pusztító erdőtűz miatt

tűz;Horvátország;evakuálás;

2026-09-13 18:31:00 CEST

A csoport biztonságban van, a hazatéréshez nem kért konzuli segítséget.

Egy 40 fős magyar csoportot is evakuáltak a horvátországi Brač szigetén pusztító tűz miatt - írja a Telex a Külügyminisztérium tájékoztatása alapján.

A magyarok a konzuli szolgálatot telefonon keresték meg, és arról számoltak be, hogy biztonságban vannak, a befogadó központban pedig megfelelő ellátást kapnak. A csoport a hazautazáshoz nem kért konzuli segítséget. A konzulok a helyi hatóságoktól később úgy értesültek, hogy a befogadó központban elhelyezett emberek visszatérhetnek Milnába, a településhez vezető úton ugyanis megszüntették a lezárást. A távolabb fekvő Duboka kikötő irányában ugyanakkor továbbra is vannak lezárt útszakaszok.

Konzuli védelemre egyetlen magyar család regisztrált a térségben. A konzulok kapcsolatba léptek velük, de a szállásuk nem a tűzzel közvetlenül érintett területen volt, ezért őket nem kellett evakuálni. A Külügyminisztérium azt is jelezte, hogy nincs tudomása magyar sérültekről, és körülbelül reggel 9 óta újabb magyar állampolgár sem telefonált a konzuloknak.

Szombatra 3000 hektárnyi bozótos, aljnövényzet és fenyőerdő égett le Bračon, szombatról vasárnapra virradóra pedig mintegy 700 embert evakuáltak a szigetről, illetve a tűz által fenyegetett Milnából. Dubokánál továbbra is aktív a tűz: a helyszínen 235 tűzoltó és 68 tűzoltó jármű dolgozik, az oltást 4 Canadair és 3 AirTractor tűzoltó repülőgép támogatja.