Amikor a csend beszél - A Budapesti Fesztiválzenekar a Hősök terén játszott

Hősök tere;Budapesti Fesztiválzenekar;

2026-09-13 18:26:00 CEST

A Hősök tere az elmúlt években világsztárok koncertjeinek, ünnepségeknek, demonstrációknak és százezres tömegeknek egyaránt helyet adott, szombat este azonban egészen más arcát mutatta: a Budapesti Fesztiválzenekar hagyományos szabadtéri koncertjén nem a tömeg ereje, hanem éppen a tér szokatlan nyugalma volt a legfeltűnőbb.

A BFZ számára régi helyszín a Hősök tere: az elmúlt években keringőkoncerteket, TérTáncKoncerteket és más szabadtéri programokat is rendeztek itt, az idei alkalom mégis tartogatott újdonságot, hiszen ezen az estén mutatkozott be több ezer ember előtt a zenekar frissen alakult gyermekkórusa is.

Már az Andrássy út térhez vezető szakaszán feltűnt, mennyire elcsendesedett a környék. A Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok között állva egészen más tapasztalat így látni a teret, mint egy nagykoncert vagy tüntetés alkalmával, mintha a város zaja, az elhaladó autók tömege soha nem is létezett volna itt. A korábban érkezők a kihelyezett papírszékeken foglaltak helyet, mögöttük pedig sokan állva, ringatózva, vagy a szobrok mellé felülve hallgatták a zenekart.

A programot Schubert Befejezetlen szimfóniája nyitotta, amelynek két elkészült tétele önmagában is a zeneszerző egyik legismertebb művévé vált.

Ezt követte Arvo Pärt könnyedebb, játékosabb Nyári keringője: a BFZ gyermekkórusa eredeti észt nyelven adta elő az 1959-ben született darabot.

Fischer Iván karmester keveset beszélt, a gyerekkórust ő konferálta fel, majd Prokofjev Hamupipőkéjének részletei előtt fűzött néhány mondatot az elhangzó tételekhez. A balett zenéje a második világháború éveiben, 1940 és 1944 között született, a bemutatóra pedig már a háború után, 1945-ben került sor.

A nagyjából másfél órás program legjobb része végül mégsem valamelyik mű vagy látványos mozzanat volt, noha Prokofjev nekem személyes kedvencem, hanem maga a helyzet: klasszikus zenét hallgatni Budapest egyik legforgalmasabb és legtöbbször egészen más szerepben látott terének közepén, ahol volt aki a kislányával, más a kutyájával keringőzött.